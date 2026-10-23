Πούτιν: Στόχος των νεών συνομιλιών οι εγγυήσεις ασφαλείας για Ρωσία και Ουκρανία – Ζελένσκι: Έτοιμη για συνομιλίες η Ουκρανία

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε χθες Πέμπτη ότι οι μελλοντικές συνομιλίες για τη διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία θα πρέπει να εστιάσουν σε εγγυήσεις ασφαλείας για τις δύο χώρες, καθώς και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ασφαλείας για ολόκληρη την Ευρώπη.

Σε συνέντευξή του στη ρωσική τηλεόραση, την επομένη της συνάντησής του με τον αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, ο Πούτιν επιβεβαίωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να επαναλάβει τον επόμενο μήνα τις συνομιλίες με την Ουκρανία, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Υπογράμμισε την πάγια θέση του Κρεμλίνου ότι η Ρωσία ουδέποτε επιδίωξε την έναρξη του πολέμου, αλλά βρέθηκε αντιμέτωπη με την εχθρική στάση της Ουκρανίας σε θέματα ζωτικής σημασίας για τη Μόσχα.

Οι συζητήσεις για διάφορα θέματα θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε θετικό αποτέλεσμα, ανέφερε ο Πούτιν, διευκρινίζοντας ωστόσο πως η Ρωσία παραμένει προσηλωμένη σε μια λύση που θα τερματίζει οριστικά τη σύγκρουση και όχι σε μια βραχύβια κατάπαυση του πυρός.

«Στόχος αυτών των συνομιλιών θα είναι η εγγύηση της ασφάλειας της Ουκρανίας και της Ρωσίας» μετά την επίτευξη οριστικής ειρηνευτικής συμφωνίας, «όχι ως αποτέλεσμα προσωρινής εκεχειρίας για σύντομο χρονικό διάστημα», δήλωσε ο Πούτιν.

Ο ρώσος πρόεδρος ανέφερε ότι ο Γουίτκοφ τόνισε επίσης πως οι συζητήσεις πρέπει να επεκταθούν στην «αρχιτεκτονική της ευρωπαϊκής ασφάλειας στο σύνολό της». «Συμφωνώ κι εγώ με αυτό. Ας δούμε, λοιπόν, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα τις επόμενες ημέρες», συμπλήρωσε ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου.

Από την πλευρά του, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος συναντήθηκε την Τρίτη με τον Γουίτκοφ στη Νορβηγία, δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για συνομιλίες σχετικά με «κατάπαυση του πυρός, τερματισμό του πολέμου, ενεργειακή εκεχειρία, καθώς και ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες».

Τα μεγαλύτερα «αγκάθια» στις διαπραγματεύσεις αφορούν εδαφικά ζητήματα. Η Ρωσία απαιτεί από την Ουκρανία να παραχωρήσει ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς (ανατολικά), κάτι που το Κίεβο απορρίπτει κατηγορηματικά.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε, ο Πούτιν υποστήριξε ότι σε οποιαδήποτε συζήτηση για τα εδάφη στην ανατολική Ουκρανία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη πως η περιοχή αυτή αποτελεί «ιστορικά» ρωσική γη. Οι κάτοικοί της, πρόσθεσε, ψήφισαν υπέρ της ένταξης στη Ρωσική Ομοσπονδία σε δημοψηφίσματα που διοργανώθηκαν επτά μήνες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

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