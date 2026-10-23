Pizza Fan: Τα… κεράσματα και το πειραγμένο λογισμικό που «εξαφάνισε» ΦΠΑ 25 εκατ. ευρώ

Στον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε ο μηχανισμός απόκρυψης εσόδων επικεντρώνεται η έρευνα για την υπόθεση φοροδιαφυγής από την Pizza Fan.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το σύστημα βασιζόταν στη χρήση ειδικού λογισμικού, μέσω του οποίου παραγγελίες που είχαν πληρωθεί κανονικά από τους πελάτες εμφανίζονταν στα ταμεία ως «κεράσματα».

Η πρακτική φέρεται να λειτουργούσε ως εξής: ο πελάτης έκανε την παραγγελία του, πλήρωνε κανονικά το αντίτιμο των προϊόντων με μετρητά, όμως στο σύστημα του καταστήματος μέρος της παραγγελίας καταχωριζόταν ως δωρεάν προσφορά. Έτσι, η αξία που εμφανιζόταν στα ηλεκτρονικά στοιχεία της επιχείρησης ήταν μικρότερη από το ποσό που είχε πραγματικά εισπραχθεί. Για παράδειγμα, εάν ένας πελάτης αγόραζε τρεις πίτσες και πλήρωνε ολόκληρη την παραγγελία με μετρητά, μία από αυτές φέρεται να μπορούσε να εμφανιστεί στο σύστημα ως «κέρασμα», παρότι δεν είχε δοθεί δωρεάν. Με αυτόν τον τρόπο, δεν αποδιδόταν ο ΦΠΑ από το 2022 έως σήμερα.

Η υπόθεση φέρεται να αφορά συναλλαγές από το 2022 έως σήμερα, ενώ η έκταση της πιθανής φορολογικής ζημίας αγγίζει τα 25 εκατ. ευρώ.

Μέχρι τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, οι συλλήψεις έχουν φτάσει τις 21, ενώ οι έρευνες έχουν επεκταθεί και στα καταστήματα, εκτός από τον βασικό κορμό της εταιρείας, ενώ οι κατηγορούμενοι αναμένεται να ξεπεράσουν τους 80.

Εντυπωσιακό της απάτης είναι ότι, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι αστυνομικοί ανακάλυψαν μυστική κρύπτη σε δωμάτιο- βεστιάριο σε βίλα του ιδιοκτήτη της εταιρείας Pizza Fan στα βόρεια προάστια της Αθήνας, η οποία ήταν χτισμένη σαν διπλός τοίχος με τούβλα και η πρόσβαση γινόταν από μια κρυφή πόρτα. Μέσα βρήκαν περίπου 1.100.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι με την έναρξη της επιχείρησης είχαν κατασχεθεί επίσης χρυσαφικά και πολυτελή αυτοκίνητα.

Από τους 21 κατηγορούμενους οι εννέα πρώτοι που συνελήφθησαν με την έναρξη της επιχείρησης και φέρονται ότι αποτελούν τον πυρήνα της εγκληματικής οργάνωσης, είναι ο ιδιοκτήτης, ο «νούμερο 2» της εταιρείας, ένας προγραμματιστής και λογιστές.

Πριν από περίπου έξι μήνες ένα πρόσωπο έδωσε τις πρώτες πληροφορίες στα στελέχη της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Στην πορεία της έρευνας αποδείχθηκε ότι γνώριζε πρόσωπα και πράγματα. Αυτός ήταν ο πρώτος, που μίλησε για πειραγμένο λογισμικό, που έφερνε κέρδη εκατομμυρίων. Εκείνος, όμως, που περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια τον τρόπο λειτουργίας ήταν ο προγραμματιστής, ο οποίος είχε κάνει και όλη τη δουλειά.

Τα βλέμματα των αρχών στράφηκαν στη γνωστή αλυσίδα εστίασης και delivery πίτσας όταν το 2025 δήλωσε κύκλο εργασιών 60,4 εκ ευρώ και κέρδη 533.000 χιλ ευρώ, ενώ το 2024, είχε δηλώσει 51 εκ ευρώ και καθαρά κέρδη 1,6 εκ. ευρώ. Δηλαδή ενώ οι πωλήσεις της εταιρείας αυξάνονταν, η καθαρή κερδοφορία υποχώρησε κατά 66%.

Στο πλαίσιο αυτό έχουν γίνει έλεγχοι μέχρι στιγμής σε 23 καταστήματα εκ των οποίων τα 20 είναι στην Αττική και τα τρία στη Θεσσαλονίκη. Κατά τις έρευνες αυτές έγιναν και οι υπόλοιπες 12 συλλήψεις, που είναι δαιχειριστές αυτών των καταστημάτων ενώ κατασχέθηκαν ακόμα περίπου 100.000 ευρώ, οπότε το συνολικό κατασχεθέν ποσό φτάνει περίπου το 1,2 εκατομμύρια ευρώ μέχρι στιγμής.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ξεκίνησε πριν από περίπου 5 μήνες, μετά από καταγγελία πρώην εργαζόμενου στην εταιρεία.

Όπως λένε οι αρμόδιοι αξιωματικοί, οι έρευνες θα γίνουν σε όλα τα καταστήματα με φίρμα της εταιρείας.

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