Του Γιωργου Μπελουκα, Αντιδημαρχου Περιβαλλοντος

Υπάρχουν στιγμές που η σιωπή ισοδυναμεί με συνενοχή. Και σήμερα, απέναντι στη μεθοδευμένη προσπάθεια να μετατραπούν τα βουνά του Δήμου Αγίου Νικολάου σε βιομηχανικές ζώνες εγκατάστασης ανεμογεννητριών, κανείς δεν δικαιούται να σιωπά.

Οι λαϊκές συνελεύσεις μίλησαν. Οι κάτοικοι πήραν θέση. Τα Τοπικά Συμβούλια, με ομόφωνες αποφάσεις τους, εξέφρασαν τη βούληση της κοινωνίας. Δεν πρόκειται για μια διαμαρτυρία λίγων. Πρόκειται για μια συλλογική, δημοκρατική και ξεκάθαρη απόφαση ενός τόπου που αρνείται να παραδώσει το φυσικό του κεφάλαιο χωρίς να ερωτηθεί.

Κι όμως, η κυβέρνηση συνεχίζει να σχεδιάζει από τα γραφεία της Αθήνας το μέλλον της Κρητικής περιφέρειας, αντιμετωπίζοντας τα βουνά, τα δάση και τις προστατευόμενες περιοχές ως διαθέσιμες εκτάσεις πάνω σε έναν χάρτη. Χωρίς ουσιαστικό διάλογο. Χωρίς κοινωνική συναίνεση. Χωρίς να ακούει εκείνους που θα ζήσουν με τις συνέπειες των αποφάσεών της.

Ας σταματήσει, επιτέλους, αυτή η υποκρισία.

Δεν μπορεί να μιλούν για προστασία του περιβάλλοντος, όταν επιτρέπουν την εκβιομηχάνιση κορυφογραμμών, τη διάνοιξη νέων δρόμων, τις εκτεταμένες εκσκαφές και την αλλοίωση μοναδικών φυσικών τοπίων. Δεν μπορεί η πράσινη μετάβαση να γίνεται συνώνυμο της καταστροφής του ίδιου του φυσικού περιβάλλοντος που υποτίθεται ότι υπηρετεί.

Εμείς δεν είμαστε απέναντι στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Είμαστε απέναντι σε ένα μοντέλο ανάπτυξης που θεωρεί τις τοπικές κοινωνίες αναλώσιμες. Που συγκεντρώνει τα κέρδη σε λίγους και αφήνει στους πολλούς το περιβαλλοντικό και κοινωνικό κόστος.

Τα βουνά του δήμου Αγίου Νικολάου δεν είναι άγονες εκτάσεις. Είναι ζωντανά οικοσυστήματα. Είναι τόποι ιστορίας, παραγωγής, κτηνοτροφίας, πολιτισμού και αναψυχής. Είναι η εικόνα που παραδίδουμε στα παιδιά μας και η παρακαταθήκη που έχουμε χρέος να διαφυλάξουμε.

Ως Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, δεν πρόκειται να αρκεστώ σε διαπιστώσεις. Έχω υποχρέωση να υπερασπιστώ τον τόπο που οι δημότες μάς εμπιστεύτηκαν να υπηρετούμε. Να υπερασπιστώ τη δημοκρατία απέναντι στις αποφάσεις που λαμβάνονται ερήμην της κοινωνίας. Να υπερασπιστώ το δικαίωμα των κατοίκων να αποφασίζουν για το μέλλον του τόπου τους.

Η κυβέρνηση οφείλει να αντιληφθεί ότι η ανάπτυξη δεν επιβάλλεται με ΦΕΚ και υπουργικές υπογραφές. Δεν επιβάλλεται αγνοώντας τις ομόφωνες αποφάσεις των Τοπικών και Δημοτικών Συμβουλίων και το ξεκάθαρο μήνυμα των λαϊκών συνελεύσεων. Η δημοκρατία δεν σταματά εκεί που αρχίζουν τα επενδυτικά σχέδια.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου δεν ζητά προνόμια. Ζητά το αυτονόητο σεβασμό στον τόπο, στους ανθρώπους του και στις δημοκρατικές διαδικασίες.

Ας το ακούσουν καθαρά όσοι σχεδιάζουν για εμάς χωρίς εμάς.

Τα βουνά μας δεν είναι προς διαπραγμάτευση.

Δεν είναι εμπόρευμα.

Δεν είναι επενδυτικό προϊόν.

Είναι η ταυτότητά μας.

Και όσο οι τοπικές κοινωνίες παραμένουν ενωμένες, κανείς δεν μπορεί να αποφασίζει για τον τόπο μας χωρίς τον τόπο μας.

Γιώργος Μπελούκας

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος

Δήμου Αγίου Νικολάου