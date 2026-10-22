Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Με κοινό στόχο τη στήριξη του σχολείου μας και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των γονέων και της σχολικής κοινότητας, σας προσκαλούμε στη Γενική Συνέλευση και στην εκλογική διαδικασία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού & 2ου Νηπιαγωγείου Νεάπολης.

Η παρουσία και η συμμετοχή όλων μας είναι πολύτιμη. Μέσα από τη συνεργασία, την ανταλλαγή απόψεων και την ενεργό συμμετοχή, μπορούμε να ενισχύσουμε τον ρόλο του Συλλόγου και να συμβάλουμε ουσιαστικά στη δημιουργία ενός σχολικού περιβάλλοντος που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες των παιδιών μας.

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026

Ώρα: 18:30

Χώρος: 2ο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης

Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει:

Τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης.

Τον απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

Τις εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

Την εκλογή εκπροσώπου για την Ένωση Γονέων.

Υποψηφιότητες

Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα, μπορούν να το δηλώσουν έως και το βράδυ της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου 2026, στο email [email protected] , ή και την ημέρα των εκλογών.

Η συμμετοχή μας είναι μια ευκαιρία να ακουστεί η φωνή κάθε γονέα, να ενδυναμωθεί ο Σύλλογός μας και να καλλιεργηθεί μια ουσιαστική σχέση συνεργασίας και επικοινωνίας ανάμεσα στους γονείς και τη σχολική κοινότητα.

Σας περιμένουμε όλους με χαρά, για να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να συνεχίσουμε να στηρίζουμε έμπρακτα το σχολείο και τα παιδιά μας!

Με εκτίμηση,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων