Την Τετάρτη 21 Οκτωβριου 2026 πραγματοποιήθηκε η πρωτη συνάντηση της Σχολής Γονέων του 2ου Γυμνασίου Ιεράπετρας με θέμα «Πρώτα εγώ, μετά εμείς». Εισηγήτρια της συνάντησης ήταν η κ. Δέσποινα Βοσκοπούλη, κοινωνική λειτουργός, διευθύντρια του ΕΕΕΕΚ Ιεράπετρας και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Συστημική Θεραπεία Οικογένειας, η οποία ανέπτυξε σημαντικές πτυχές της αυτογνωσίας και του ρόλου που διαδραματίζει η συναισθηματική κατάσταση των γονέων στη διαμόρφωση της προσωπικότητας και της ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης των παιδιών.

Μέσα από την εισήγηση και τη συζήτηση που ακολούθησε, αναδείχθηκε η σημασία της προσωπικής επίγνωσης, της αναγνώρισης και διαχείρισης των συναισθημάτων, καθώς και της κατανόησης των οικογενειακών σχέσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο γεγονός ότι η φροντίδα του εαυτού μας, η συναισθηματική ισορροπία και η ουσιαστική επικοινωνία αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός υποστηρικτικού και ασφαλούς περιβάλλοντος για τα παιδιά.

Η συνάντηση αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία προβληματισμού και ανταλλαγής απόψεων, αναδεικνύοντας την ανάγκη διαρκούς συνεργασίας μεταξύ οικογένειας και σχολείου με κοινό στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη και την ευημερία των παιδιών.

Η Σχολή Γονέων του 2ου Γυμνασίου Ιεράπετρας συνεχίζει την προσπάθειά της να ενισχύει τον διάλογο, να παρέχει χρήσιμα εφόδια στους γονείς και να στηρίζει τον γονεϊκό τους ρόλο, μέσα από δράσεις που προάγουν την ενημέρωση, την αυτογνωσία και την ουσιαστική επικοινωνία.

Το 2ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας ευχαριστεί θερμά την κ. Δέσποινα Βοσκοπούλη για την πολύτιμη συμβολή της, καθώς και όλους τους γονείς και τους συμμετέχοντες για την παρουσία και το ενδιαφέρον τους.

Η δράση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου.