Την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026 πραγματοποιήθηκε στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, παρουσία της Αντιπρυτάνεως Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Δια Βίου Μάθησης και Ερευνητικής Πολιτικής, Καθηγήτριας Μαρίας Βαμβακάκη, η ορκωμοσία της κ. Σουλτάνας Κολυμπάρη, ως νέου μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής, με γνωστικό αντικείμενο «Εκπαιδευτική Αξιολόγηση».
Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Κρήτης συγχαίρει θερμά την κ. Σουλτάνα Κολυμπάρη για τον διορισμό της και της εύχεται κάθε επιτυχία στο διδακτικό, ερευνητικό και ακαδημαϊκό της έργο.
Από την Πρυτανεία του ΠΚ