Τον Πρόεδρο του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου της ΠΑΕΑΚ συνόδευε ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Δημήτριος Στρατής, Αναπληρωτής Καθηγητής της ΠΑΕΑΚ και Διευθυντής Σπουδών του Προγράμματος Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής (ΠΕΜΨ). Η συνάντηση διεξήχθη σε ιδιαίτερα θερμό και εγκάρδιο κλίμα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία διεξήχθη σε ιδιαίτερα θερμό και εγκάρδιο κλίμα, ο Πρόεδρος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου της ΠΑΕΑΚ μετέφερε στον Πρύτανη τις θερμές ευχές του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου, των διδασκόντων, των φοιτητών και του διοικητικού προσωπικού της Ακαδημίας για την ανάληψη των καθηκόντων του και για μια δημιουργική και επιτυχημένη πρυτανική θητεία.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και της Πατριαρχικής Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις προοπτικές ανάπτυξης κοινών ακαδημαϊκών, ερευνητικών και πολιτιστικών δράσεων, καθώς και στη δυνατότητα συνδιοργάνωσης επιστημονικών εκδηλώσεων, συνεδρίων και πολιτιστικών πρωτοβουλιών, με στόχο την ανταλλαγή γνώσης και την προαγωγή της παιδείας και του πολιτισμού.

Ο Πρύτανης του ΕΛΜΕΠΑ, Καθηγητής Νεκτάριος Παπαδογιάννης, ευχαρίστησε θερμά τον Πρόεδρο του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου της ΠΑΕΑΚ, Μιχαήλ Στρουμπάκη, και τον Διευθυντή Σπουδών του Προγράμματος Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής, π. Δημήτριο Στρατή, για την επίσκεψη και τις ευχές τους. Παράλληλα, επιβεβαίωσε τη βούληση του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για διαρκή θεσμική επικοινωνία και ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων, σε πεδία αμοιβαίου ακαδημαϊκού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων και την κοινή βούληση και δέσμευση για τη συνέχιση του ουσιαστικού διαλόγου και την ανάπτυξη συγκεκριμένων δράσεων συνεργασίας μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων.