Στην ανακοίνωση της συνεργασίας με τον προπονητή Πέτρο Μαρινάκη ο οποίος επιστρέφει στον πάγκο της προχώρησε η ΑΕ Νεάπολης, αναφέροντας αναλυτικά:

Η Αθλητική Ένωση Νεάπολης βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Πέτρο Μαρινάκη, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας.

Ο Πέτρος Μαρινάκης αποτελεί μια ιδιαίτερα γνώριμη και σημαντική προσωπικότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου, με πλούσιες παραστάσεις και πολυετή παρουσία τόσο εντός των αγωνιστικών χώρων όσο και στους πάγκους.

Ως ποδοσφαιριστής πραγματοποίησε μια σπουδαία διαδρομή, φορώντας τις φανέλες ιστορικών συλλόγων, όπως ο ΟΦΗ, ο Ολυμπιακός και η ισπανική Σεβίλλη, ενώ υπήρξε και διεθνής με την Εθνική Ελλάδας. Με περισσότερες από 300 συμμετοχές με τον ΟΦΗ, έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Μετά την ολοκλήρωση της ποδοσφαιρικής του καριέρας ακολούθησε την προπονητική, αποκτώντας σημαντική εμπειρία σε διαφορετικά επίπεδα του αθλήματος.

Εχει εργαστεί ως μέλος τεχνικών επιτελείων ομάδων της Super League, δίπλα σε καταξιωμένους προπονητές όπως οι Τζενάρο Γκατούζο, Ρικάρντο Σα Πίντο, Νίκος Αναστόπουλος, Γιάννης Πετράκης και Παύλος Δερμιτζάκης.

Παράλληλα, έχει αναλάβει την τεχνική ηγεσία ομάδων όπως ο Αλμυρός, ο Μαραθώνας,ο Ανθεατίωνας,οι Ασίτες,ο Ανθεατίωνας,η Νίκη Σητείας και η ΑΕ Νεάπολης, ενώ έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του στον ΟΦΗ σε θέσεις ευθύνης που αφορούν το scouting, τις ακαδημίες και την ανάπτυξη νεαρών ποδοσφαιριστών. Στην προπονητική του διαδρομή περιλαμβάνεται επίσης η παρουσία του στον ΠΑΟ Ρουφ και η ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο γυναικών.

Η επιστροφή του στην οικογένεια της ΑΕΝ σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για την ομάδα μας, με κοινό στόχο τη σκληρή δουλειά, τη συνέπεια, την αγωνιστική βελτίωση και την επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει.

Πέτρο, καλώς ήρθες ξανά στην οικογένεια της ΑΕΝ!

Η διοίκηση, οι ποδοσφαιριστές και όλη η οικογένεια της Αθλητικής Ένωσης Νεάπολης σου εύχονται υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας!