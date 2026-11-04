Ο Δήμος Αγίου Νικολάου εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τη Διεύθυνση του ξενοδοχείου «InterContinental» καθώς και προς την οικογένεια Σπανού του ομίλου «Domes of Elounda» για την υποδειγματική και θερμή φιλοξενία που προσέφεραν στους εκπροσώπους των αδελφοποιημένων δήμων της πόλης μας Râmnicu Vâlcea και Λευκωσίας (πρώην Δήμος Αγίου Δομετίου).

Οι αντιπροσωπείες των αδελφών πόλεων παρευρέθηκαν στον Άγιο Νικόλαο προκειμένου να τιμήσουν με την παρουσία τους τις εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου ενισχύοντας τους δεσμούς φιλίας και συνεργασίας που μας ενώνουν.

Η ευγενική αυτή χειρονομία και η άψογη διοργάνωση της φιλοξενίας από πλευράς των επιχειρήσεων προβάλλουν με τον καλύτερο τρόπο την αυθεντική κρητική φιλοξενία αναδεικνύουν το υψηλό επίπεδο των τουριστικών υποδομών του τόπου μας και αποδεικνύουν έμπρακτα την αξία της συνεργασίας μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης και της επιχειρηματικής κοινότητας για την ανάδειξη του Δήμου μας.