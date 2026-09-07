Σε ένα πραγματικό εργοτάξιο έχει μετατραπεί το τελευταίο διάστημα το γήπεδο της Κριτσάς, καθώς πραγματοποιούνται εργασίες αναβάθμισης και συντήρησης των εγκαταστάσεων με πρωτοβουλία και έξοδα του Δ.Σ. (προσφορές ιδιωτών κ.α.), αλλάζοντας σταδιακά την εικόνα του αθλητικού χώρου και δημιουργώντας σαφώς καλύτερες συνθήκες για τους αθλητές της ομάδας και τις φιλοξενούμενες.

Αναλυτικά η ενημέρωση του σωματείου αναφέρει:

Αναλυτικά η ενημέρωση του σωματείου αναφέρει:

Οι εργασίες στο γήπεδο μας συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς! Εργασίες αναστήλωσης περίφραξης, νέοι πάγκοι χτιστοί για την καλύτερη προστασία των αθλητών μας, αλλά και των φιλοξενούμενων, βάψιμο αποδυτηρίων, κερκίδων και των χώρων περιμετρικά του γηπέδου, βελτίωση των μπάνιων στα αποδυτήρια, νέες τουαλέτες, κλιματιστικά… Εργασίες που ανεβάζουν επίπεδο τις εγκαταστάσεις μας και έπρεπε κα έχουν γίνει χρόνια πριν… Σαν διοίκηση νιώθουμε περήφανοι που θα προσφέρουμε στους αθλητές μας, στις ακαδημίες μας, αλλά και στις φιλοξενούμενες ομάδες παροχές υψηλού επιπέδου».