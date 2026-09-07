Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026 στις 12:00 μ.μ συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Αγίου Νικολάου στο Δημαρχείο (περιοχή Ξηροκάμπου) για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίου Νικολάου αποκλειστικά για τη σύσταση οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού των άρθρων 759 και 768 του ν. 5314/2026 (Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης) όπως αυτός ψηφίστηκε με την αρ. 174/2026 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αγίου Νικολάου και Ενοριακού Συμβουλίου του Ιερού Ναού Παναγίας Οδηγήτριας Κριτσάς, για την ωρίμανση, δημοπράτηση και υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση και επανάχρηση κτηρίου για τη δημιουργία του Ενοριακού Κέντρου Παναγίας Οδηγήτριας Κριτσάς» — Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή

Aποδοχή φακέλου δημόσιας σύμβασης μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ̈ΧΙΟΝΑ ̈ΕΛΟΥΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΛΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΚΟΝΙΟΥ»

Γνωμοδότηση για εξωδικαστική επίλυση διαφοράς του Δήμου Αγίου Νικολάου με ιδιοκτήτη ακινήτου που χρησιμοποιεί ο Δήμος για τη στέγαση πολιτιστικών δραστηριοτήτων

Εξειδίκευση πιστώσεων σε ΑΛΕ του προϋπολογισμού έτους 2026

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί με μικτό τρόπο, δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα και με τηλεδιάσκεψη. Μεταδίδεται ταυτόχρονα μέσω της εφαρμογής e:Presence.gov.gr στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.agiosnikolaos.gr)