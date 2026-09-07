Στη νέα σεζόν μπαίνει και πάλι από σήμερα το απόγευμα ο “Άγιος Νικόλαος” ΓΣ, με όλα τα τμήματα δημοτικού, γυμνασίου & λυκείου, αλλά και προαγωνιστικά & αγωνιστικά, να ξεκινούν μαθήματα και προπονήσεις στο στάδιο του Αγίου Νικολάου.