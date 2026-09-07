Ο Διονύσης Σχοινάς θα δώσει τον ρυθμό στο μεγάλο φινάλε του Agios Nikolaos Cliff Diving 2026, μίας από τις πιο εντυπωσιακές διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, που επιστρέφει για όγδοη χρονιά στον Άγιο Νικόλαο, στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου.

Το Agios Nikolaos Cliff Diving έχει πλέον καθιερωθεί ως διοργάνωση-θεσμός για την πόλη, προσελκύοντας κάθε χρόνο χιλιάδες θεατές και προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα στην εμβληματική Λίμνη Βουλισμένη.

Στο διήμερο event, που συνδυάζει υψηλό αθλητικό επίπεδο, παλμό, αδρεναλίνη και υπερθέαμα, θα συμμετάσχουν 17 αθλητές από την Ευρώπη και την Αμερική, πραγματοποιώντας εντυπωσιακές καταδύσεις από τα βράχια της Λίμνης, από ύψος περίπου 20 μέτρων.

Η διοργάνωση αποτελεί πρωτοβουλία του Δήμου Αγίου Νικολάου, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για την προσφορά εκδηλώσεων υψηλού κύρους, ποιότητας και δυναμικής σε κατοίκους και επισκέπτες, με στόχο την περαιτέρω ανάδειξη της πόλης ως διεθνούς προορισμού αθλητικού τουρισμού.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής θα κορυφώσει τις παράλληλες πολιτιστικές δράσεις του Cliff Diving 2026, με ένα μεγάλο closing party την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, γεμάτο επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και δυναμική ενέργεια, με φόντο τη Λίμνη Βουλισμένη.

Το Agios Nikolaos Cliff Diving 2026 τελεί υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενώ υποστηρίζεται από την Περιφέρεια Κρήτης και την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας.