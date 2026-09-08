Ζελένσκι: Ενδεχόμενη «αποκλιμάκωση» του πολέμου στην Ουκρανία τον χειμώνα

Ζελένσκι: Ενδεχόμενη «αποκλιμάκωση» του πολέμου στην Ουκρανία τον χειμώνα

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Ζελένσκι: Ενδεχόμενη «αποκλιμάκωση» του πολέμου στην Ουκρανία τον χειμώνα

by anatolh kim
08/09/2026
in Κόσμος
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Η Μόσχα φέρεται να επέδωσε στους απεσταλμένους του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ το μήνυμα πως είναι διατεθειμένη να αρχίσει εκ νέου διαπραγματεύσεις για το ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον αμερικανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios, βλέποντας ενδεχόμενη «αποκλιμάκωση» τον χειμώνα.

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «έχει ανάγκη τον Τραμπ» και δεν θέλει τον «θυμώσει», a fortiori ενόψει των εκλογών του μέσου της προεδρικής θητείας στις ΗΠΑ, στις αρχές Νοεμβρίου, υποστήριξε ο ουκρανός πρόεδρος στη συνέντευξη αυτή.

Το Κρεμλίνο φάνηκε έτσι «έτοιμο να συζητήσει», πρόσθεσε, αναφερόμενος σε όσα του μετέφεραν οι αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, που ταξίδεψαν κατά σειρά στη Μόσχα και στο Κίεβο για να συναντηθούν με τους δυο προέδρους το σαββατοκύριακο.

Ανάμεσα στα ζητούμενα της Ουάσιγκτον για να διευκολυνθεί η ειρηνευτική διαδικασία είναι πιθανή «αποκλιμάκωση» των εχθροπραξιών πριν από τον χειμώνα ή κατά τη διάρκειά του, σύμφωνα με τον Axios.

Συζητώνται πεδία όπως αυτά «της ενέργειας, των σιτηρών, του ηλεκτρισμού, του πετρελαίου και του αερίου», πάντα κατά τον κ. Ζελένσκι.

Υποδομές διαφόρων τομέων μπαίνουν τους τελευταίους μήνες στο στόχαστρο των εντεινόμενων επιθέσεων της μιας πλευράς στην άλλη.

Κάθε χειμώνα, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εντείνουν τα πλήγματα εναντίον του τομέα της παραγωγής ενέργειας στην Ουκρανία, βυθίζοντας μεγάλο μέρος του πληθυσμού στο κρύο και στο σκοτάδι. Το τελευταίο διάστημα έχει βάλει επίσης στο στόχαστρο την κίνηση των πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα, μέσω της οποίας εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος των ουκρανικών σιτηρών.

Από την άλλη πλευρά, οι δυνάμεις του Κιέβου έχουν πολλαπλασιάσει από την αρχή της χρονιάς τις επιδρομές τους εναντίον διυλιστηρίων και τερματικών σταθμών πετρελαίου και αερίου, προκαλώντας ελλείψεις καυσίμων και περιπλέκοντας τις ρωσικές εξαγωγές υδρογονανθράκων.

Ο κ. Γουίτκοφ έκρινε χθες πως η περιοδεία το σαββατοκύριακο επέτρεψε να σημειωθεί «σημαντική πρόοδος» ενόψει της οργάνωσης τριμερών συνομιλιών προκειμένου να τερματιστεί η ένοπλη σύρραξη, η πιο πολύνεκρη στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξελέγη το 2024 διαβεβαιώνοντας πως θα τερμάτιζε τον πόλεμο στην Ουκρανία «μέσα σε μια μέρα». Τα εγχειρήματα της κυβέρνησής του προς αυτό όμως δεν έφεραν καρπούς ως τώρα.
www.real.gr

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