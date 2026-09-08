Ανακτήθηκαν τα «μαύρα κουτιά» του αεροσκάφους που παρέσυρε οχήματα στο Μαϊάμι

Ανακτήθηκαν τα «μαύρα κουτιά» του αεροσκάφους που παρέσυρε οχήματα στο Μαϊάμι

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Ανακτήθηκαν τα «μαύρα κουτιά» του αεροσκάφους που παρέσυρε οχήματα στο Μαϊάμι

by anatolh kim
08/09/2026
in Κόσμος
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Τα λεγόμενα μαύρα κουτιά εμπορευματικού αεροσκάφους το οποίο βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι και χτύπησε αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πέντε άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι πέντε προχθές Κυριακή, ανακτήθηκαν, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα η διευθύντρια της αμερικανικής υπηρεσίας ασφάλειας των μεταφορών (NTSB), η Τζένιφερ Χόμεντι.

Τα θύματα επέβαιναν σε βαν που μετέφερε επτά εργαζόμενους εταιρείας καθαρισμού με την οποία έχουν συμβάσεις αεροπορικές εταιρείες, το οποίο κινείτο εντός των αερολιμενικών εγκαταστάσεων, καθώς και σε SUV, τα οποία χτύπησε διαδοχικά το Boeing 767-300 που είχε μισθώσει η Amazon, διευκρίνισε η κ. Χόμεντι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι, στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ.

Το αεροσκάφος διαπέρασε περίφραξη και συγκρούστηκε με SUV σε δρόμο, συνεχίζοντας την πορεία του και φτάνοντας σε δεύτερη περίφραξη, σε ζώνη όπου ήταν σταθμευμένα ρομποτικά ταξί της Tesla, σημείωσε.

Συνολικά, έφτασε «περίπου 400 μέτρα» από την άσφαλτο του διαδρόμου αποπροσγειώσεων, τόνισε η επικεφαλής της NTSB, περιγράφοντας τον τόπο του δυστυχήματος με όρους όπως «απόλυτη καταστροφή», περιγράφοντας πως υπήρχαν «συντρίμμια παντού».

«Καταφέραμε να ανακτήσουμε τον καταγραφέα δεδομένων πτήσης και τον αποτυπωτή συνομιλιών πιλοτηρίου· θα σταλούν απόψε, σε μερικές ώρες, στην έδρα της NTSB, όπου θα μπορέσουν να εξεταστούν και να καταφορτωθούν (σ.σ. τα δεδομένα που περιέχουν) αύριο (σήμερα Τρίτη)», ανέφερε ακόμη η Τζένιφερ Χόμεντι.

Ερωτηθείσα για την ταχύτητα του αεροσκάφους τη στιγμή της προσγείωσης, η αξιωματούχος περιορίστηκε να πει πως οι ερευνητές διαθέτουν «δεδομένα, αλλά από διάφορες πηγές».

«Θέλουμε να επιβεβαιώσουμε τα δεδομένα αυτά εξετάζοντας τον καταγραφέα», πρόσθεσε, σημειώνοντας πως ελπίζει ότι θα είναι σε θέση να πει περισσότερα σήμερα.

«Θα πάρουμε συνεντεύξεις από το πλήρωμα» του αεροσκάφους που ενεπλάκη στο δυστύχημα, είπε ακόμη, όπως και από εκείνα άλλων δυο αεροσκαφών σε μικρή απόσταση όταν εκτυλίχτηκε η τραγωδία.

Επρόκειτο για την τρίτη πτήση του αεροσκάφους μέσα στην ημέρα. Είχε αρχικά αναχωρήσει από το Σινσινάτι (βόρεια) για το Μαϊάμι, κατόπιν από το Μαϊάμι για τη Σαν Χουάν, στο Πουέρτο Ρίκο, αμερικανικό έδαφος στην Καραϊβική, έπειτα από τη Σαν Χουάν για το Μαϊάμι.

«Ο μοναδικός στόχος μας, ως υπηρεσία ασφαλείας, είναι αυτός: η ασφάλεια — να σώζουμε ζωές. Και αυτό σημαίνει πως οι συστάσεις μας πρέπει να εφαρμόζονται, αλλιώς θα ξαναβρεθούμε στην ίδια κατάσταση», τόνισε η κ. Χόμεντι.

Πυροσβέστες χρειάστηκε να απεγκλωβίσουν τον κυβερνήτη και τον συγκυβερνήτη, που είχαν παγιδευτεί στο πιλοτήριο, καθώς οι κινητήρες του αεροπλάνου είχαν πάρει «φωτιά», διευκρίνισε προχθές Κυριακή αξιωματικός της υπηρεσίας.

Την πτήση εκτελούσε η εξειδικευμένη εταιρεία 21 Air, η οποία διαχειρίζεται διάφορα αεροσκάφη για λογαριασμό του κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Το δυστύχημα συνέχιζε να προκαλεί προβλήματα στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι, που κατέγραψε χθες Δευτέρα σχεδόν 90 ακυρώσεις πτήσεων προς και από αυτό και 400 καθυστερήσεις αναχωρήσεων και αφίξεων, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο FlightAware.
www.real.gr

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