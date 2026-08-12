Ο Μορφωτικός Ψυχαγωγικός Σύλλογος Βασιλικής σας προσκαλεί στον “7ο Λαϊκό Αγώνα Δρόμου Βασιλικής Ιεράπετρας” που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16 Αυγούστου στις 18:30.