Εγραψε ιστορία ο Μίλτος Τεντόγλου: Πρωταθλητής Ευρώπης για 4η φορά – Η απονομή του χρυσού μεταλλίου

Εγραψε ιστορία ο Μίλτος Τεντόγλου: Πρωταθλητής Ευρώπης για 4η φορά – Η απονομή του χρυσού μεταλλίου

12/08/2026
Ζωή Λιαντράκη “Ανήκω μόνο σε μένα” Σίσι

Ζωή Λιαντράκη “Ανήκω μόνο σε μένα” Σίσι

12/08/2026
«Καβάτζα» με ροζ κοκαΐνη, κάνναβη και 2.650 ευρώ εντοπίστηκε σε ενοικιαζόμενο δωμάτιο

«Καβάτζα» με ροζ κοκαΐνη, κάνναβη και 2.650 ευρώ εντοπίστηκε σε ενοικιαζόμενο δωμάτιο

12/08/2026

Πάνω από 3,5 δισ. ευρώ τα «φέσια» του Δημοσίου προς ιδιώτες – Ποιοι φορείς χρωστούν τα περισσότερα

Πάνω από 3,5 δισ. ευρώ τα «φέσια» του Δημοσίου προς ιδιώτες – Ποιοι φορείς χρωστούν τα περισσότερα

12/08/2026
Αυτές τις ημέρες θα αρχίσουν να ανοίγουν τα ξενοδοχεία στη Σητεία

Ενημέρωση για την κατανομή θέσεων ελλιμενισμού στο λιμένα Σητείας

12/08/2026

Οδηγός για μια ασφαλή ενοικίαση – Από το μισθωτήριο μέχρι τα κλειδιά

12/08/2026
Γαλλία: Περισσότερες από 1.800 παραδόσεις με drone σε μια φυλακή – Πέντε συλλήψεις

Γαλλία: Περισσότερες από 1.800 παραδόσεις με drone σε μια φυλακή – Πέντε συλλήψεις

12/08/2026
ΕΣΠΑ
Τετάρτη, 12 Αυγούστου, 2026
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result

Εγραψε ιστορία ο Μίλτος Τεντόγλου: Πρωταθλητής Ευρώπης για 4η φορά – Η απονομή του χρυσού μεταλλίου

by anatolh kim
12/08/2026
in Αθλητισμός, Στίβος
Share on FacebookShare on Twitter
Ο Μίλτος Τεντόγλου, με επίδοση στα 8.44μ., στο “Alexander Stadium” στο Μπέρμιγχαμ, κατέκτησε το 4ο χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην καριέρα του στο άλμα εις μήκος, ο πρώτος Έλληνας αθλητής που το πετυχαίνει.

Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης του Παρισιού, μετά το χρυσό μετάλλιο το 2018 στο Βερολίνο, το χρυσό το 2022 στο Μόναχο και το χρυσό το 2024 στη Ρώμη, έγινε ο πρώτος στην ιστορία της διοργάνωσης (μετά από 94 χρόνια) που έχει πλέον στη συλλογή του τέσσερα χρυσά μετάλλια στο μήκος, μιας και μέχρι σήμερα μοιραζόταν αυτό το επίτευγμα με τον Σοβιετικό Ιβάν Τερ Οβανεσιάν (1958, 1962, 1969). Έγινε και ο 27ος αθλητής ή αθλήτρια στην ιστορία που έφτασε τα τέσσερα χρυσά μετάλλια.

Παρά τον αντίθετο άνεμο, ο Μίλτος Τεντόγλου… είχε ραντεβού με την Ιστορία το βράδυ της Τρίτης (11/8). Κι αφού έκανε 8.27 στο πρώτο άλμα, 8.19 στο δεύτερο και 8.27 ξανά στο τρίτο… η παρότρυνση από τον προπονητή του Γιώργο Πομάσκι που του φώναζε «μπορείς!»… έπιασε τόπο.

Στο τέταρτο άλμα του, ο Μίλτος Τεντόγλου απογειώθηκε για να περάσει πρώτος με 8.44, καθώς προσωρινά τον είχε περάσει ο Ελβετός Ζίμον Εχάμερ με το δεύτερο δικό του άλμα στα 8.29.

Μάλιστα στα τρία πρώτα άλματά του, που μετρήθηκαν 8.27, 8.19 και 8.27 ο Μίλτος πάτησε 20, 20 και 18 εκατοστά αντίστοιχα μακριά από το έγκυρο. Όμως, στο 4ο άλμα του, αυτό που του χάρισε το χρυσό μετάλλιο, κατάφερε να διορθώσει το πάτημά του, που ήταν μόλις πέντε εκατοστά πίσω από το έγκυρο.
www.real.gr

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result

Copyright © Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ

Powered & Designed by
1 BIT - ONE BIT - Σχεδιασμός ιστοσελίδων - Προώθηση ιστοσελίδων - Digital Marketing