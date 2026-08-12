Εγραψε ιστορία ο Μίλτος Τεντόγλου: Πρωταθλητής Ευρώπης για 4η φορά – Η απονομή του χρυσού μεταλλίου

Ο Μίλτος Τεντόγλου, με επίδοση στα 8.44μ., στο “Alexander Stadium” στο Μπέρμιγχαμ, κατέκτησε το 4ο χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην καριέρα του στο άλμα εις μήκος, ο πρώτος Έλληνας αθλητής που το πετυχαίνει.

Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης του Παρισιού, μετά το χρυσό μετάλλιο το 2018 στο Βερολίνο, το χρυσό το 2022 στο Μόναχο και το χρυσό το 2024 στη Ρώμη, έγινε ο πρώτος στην ιστορία της διοργάνωσης (μετά από 94 χρόνια) που έχει πλέον στη συλλογή του τέσσερα χρυσά μετάλλια στο μήκος, μιας και μέχρι σήμερα μοιραζόταν αυτό το επίτευγμα με τον Σοβιετικό Ιβάν Τερ Οβανεσιάν (1958, 1962, 1969). Έγινε και ο 27ος αθλητής ή αθλήτρια στην ιστορία που έφτασε τα τέσσερα χρυσά μετάλλια.

Παρά τον αντίθετο άνεμο, ο Μίλτος Τεντόγλου… είχε ραντεβού με την Ιστορία το βράδυ της Τρίτης (11/8). Κι αφού έκανε 8.27 στο πρώτο άλμα, 8.19 στο δεύτερο και 8.27 ξανά στο τρίτο… η παρότρυνση από τον προπονητή του Γιώργο Πομάσκι που του φώναζε «μπορείς!»… έπιασε τόπο.

Στο τέταρτο άλμα του, ο Μίλτος Τεντόγλου απογειώθηκε για να περάσει πρώτος με 8.44, καθώς προσωρινά τον είχε περάσει ο Ελβετός Ζίμον Εχάμερ με το δεύτερο δικό του άλμα στα 8.29.

Μάλιστα στα τρία πρώτα άλματά του, που μετρήθηκαν 8.27, 8.19 και 8.27 ο Μίλτος πάτησε 20, 20 και 18 εκατοστά αντίστοιχα μακριά από το έγκυρο. Όμως, στο 4ο άλμα του, αυτό που του χάρισε το χρυσό μετάλλιο, κατάφερε να διορθώσει το πάτημά του, που ήταν μόλις πέντε εκατοστά πίσω από το έγκυρο.

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