Ο Δήμος Χερσονήσου ανακοινώνει τον ορισμό των Αντιδημάρχων για το έτος 2026, καθώς και το βασικό πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, σύμφωνα με την απόφαση 53/2025 του Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη.

Ειδικότερα ως Αντιδήμαρχοι ορίζονται οι:

1. Θραψανιώτη Αικατερίνη – Τουρισμού, Απασχόλησης, Καινοτομίας, Μάρκετινγκ και Διεθνών και Δημόσιων Σχέσεων. 2. Κατσαμποξάκης Σπυρίδων – Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Πολιτικής Προστασίας, Επιχειρηματικότητας, Καθημερινότητας και Δημοτικής Αστυνομίας (κατά τόπον Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Μαλίων). 3. Μακράκης Σπυρίδων – Αγροτικής Ανάπτυξης, Άρδευσης, Κτηνοτροφίας και Αγροτικής Οδοποιίας (κατά τόπον Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Επισκοπής). 4. Μαστοράκης Γεώργιος – Δημόσιας Υγείας, Κοινωνικής Πολιτικής, Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης. 5. Μπάτσης Δημήτριος – Τεχνικών Έργων, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ποιότητας Ζωής (κατά τόπον Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Χερσονήσου). 6. Πλευράκη Δέσποινα – Παιδείας, Πολιτισμού, ΑΜΕΑ και Ισότητας. 7. Σταυρουλάκης Νικόλαος – Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού (κατά τόπον Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Γουβών). 8. Πλευράκης Εμμανουήλ – Οικονομικών Θεμάτων. 9. Ροδιτάκης Τηλέμαχος – Τεχνικών Συνεργείων και Καθημερινότητας.

Επίσης, ως Εντεταλμένοι Σύμβουλοι του Δήμου Χερσονήσου ορίζονται με τις παρακάτω αρμοδιότητες οι: