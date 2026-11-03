Απρόοπτη τροπή πήρε ο καβγάς μεταξύ αντρών το βράδυ της Δευτέρας στην περιοχή του Βαμβακόπολου, όπως αναφέρουν τα ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άντρες υπήκοοι Μαρόκου, καβγάδισαν μεταξύ τους με τον καβγά να παίρνει άσχημη τροπή όταν ο 39χρονος άντρας κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες επιτέθηκε και δάγκωσε στο αυτί τον 42χρονο κόβοντας του κομμάτι.

Ο 39χρονος συνελήφθη από την Αστυνομία ενώ ο 42χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.