Η Περιφέρεια Κρήτης πήρε μέρος στην διεθνή τουριστική έκθεση TTG TRAVEL EXPERIENCE 2026 η οποία πραγματοποιήθηκε στη Ρίμινι, από τις 14 έως τις 16 Οκτωβρίου 2026.

Η έκθεση αυτή, μικτή ως προς την σύνθεσή της, αποτελεί κορυφαία εκδήλωση της τουριστικής βιομηχανίας της περιοχής και συγκεντρώνει πολλούς επαγγελματίες του κλάδου από την Ιταλία, από την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, αλλά και από την διεθνή τουριστική αγορά, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να προγραμματίσουν και να υλοποιήσουν Β2Β συναντήσεις, να συγκεντρώσουν πληροφορίες, να θεμελιώσουν συνεργασίες, να διαπραγματευτούν πακέτα διακοπών, να αντιληφθούν τις τάσεις του τουριστικού επιχειρείν της Μεσογείου για την προσεχή περίοδο, αλλά και να τις διαμορφώσουν. Παράλληλα αποτελεί και έκθεση κοινού, για το Ιταλόφωνο κυρίως κοινό.

Είναι τόσο μεγάλη πλέον η έκθεση, ώστε η συγκέντρωση εκθετών – προορισμών και κατ’ επέκταση του πλήθους των επισκεπτών της, θέτει σε δοκιμασία την φέρουσα ικανότητα φιλοξενίας της πόλης του Ρίμινι και του εκθεσιακού του χώρου.

Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησαν, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού Δρ. Κυριάκος Κώτσογλου, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Τουρισμού της Π.Ε. Χανίων κ. Εμμανουήλ Βολικάκης, ο Σύμβουλος Τουρισμού της Π.Ε. Χανίων κ. Τάσος Διαμαντάκης και ο διπλωματούχος Ιταλόφωνος ξεναγός κ. Εμμ. Τζανακάκης.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, οι επισκέπτες του περιπτέρου της Περιφέρειας είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το τουριστικό προϊόν της μεγαλονήσου, να γευτούν παραδοσιακά κρητικά κεράσματα ενώ πραγματοποιήθηκαν Β2Β συναντήσεις κατά τις οποίες εκτός των άλλων, συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθούν, τον επόμενο χρόνο στην Κρήτη, επαγγελματικά ταξίδια, τόσο δημοσιογραφικών αποστολών, όσο και τουριστικών στελεχών για γνωριμία και εξοικείωση με το τουριστικό προϊόν.

Η Ελλάδα ανεβαίνει στις προτιμήσεις των Ιταλών τόσο λόγω των διαφόρων συγκυριών, λόγω των low cost πτήσεων, αλλά και λόγω της αποτελεσματικής προσπάθειας του γραφείου ΕΟΤ στην Ιταλία , λόγος για τον οποίο βραβεύτηκε η Προϊσταμένη του Γραφείου ΕΟΤ Κα Κυριακή Μπουλασίδου σε ειδική εκδήλωση των διοργανωτών.

Επίσης σε ειδική εκδήλωση του Food Travel Awards, η Κρήτη βραβεύτηκε ως ο κορυφαίος γαστρονομικός προορισμός και το βραβείο παρέλαβε ο Δρ. Κυριάκος Κωτσογλου ο οποίος τόνισε στην ομιλία του την ποικιλομορφία του νησιού και την συμμετοχή του στον παγκόσμιο πολιτισμό.

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού Κρήτης, Δρ. Κυριάκος Κώτσογλου, δήλωσε:

«Η έκθεση στο Ρίμινι του 2026 ξεπέρασε κάθε προηγούμενη. Εντυπωσιακή για μια ακόμα φορά, κάθε χρόνο ανεβαίνει, σε βαθμό που το Ρίμινι φαίνεται να μην τη χωράει πλέον, αφού είναι μικτή έκθεση, κοινού και επαγγελματιών. Η Ιταλική αγορά ανεβαίνει συνεχώς στην Κρήτη, και η προτίμησή των Ιταλών είναι ξεκάθαρη. Βραβευτήκαμε εντός της έκθεσης για μια ακόμα φορά ως ο κορυφαίος γαστρονομικός προορισμός με την προτίμηση των ίδιων των Ιταλών να έχει μια προστιθέμενη αξία. Κλείσαμε νέα fam/press trips για το 2027, και χτίσαμε νέες συνεργασίες. Επόμενοι σταθμοί το Ρότερνταμ (Workshop) και φυσικά το Λονδίνο και η WTM, όπου τα νέα συμβόλαια δείχνουν ότι και το 2027 μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε για την Κρήτη, Παντού!!