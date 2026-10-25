Αλέξης Καλοκαιρινός: Υποδεχόμαστε το Ράλλυ Κρήτης σε αυτήν του την εκδοχή που για πρώτη φορά περιλαμβάνει μια αστική υπερειδική διαδρομή – Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να προβάλλουμε την πόλη μας

Μια πρωτόγνωρη εμπειρία για τα ελληνικά δεδομένα και ένα πραγματικό ορόσημο για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό είχαν την ευκαιρία να ζήσουν το Σάββατο 24/10, χιλιάδες κάτοικοι και επισκέπτες του Ηρακλείου, καθώς για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του Ράλλυ Κρήτης, σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε μια αστική υπερειδική διαδρομή στην καρδιά του Ηρακλείου. Το Κέντρο της πόλης μετατράπηκε σε μια εντυπωσιακή αγωνιστική πίστα με όλα τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από τους κανονισμούς του αθλήματος. Πλήθος κόσμου, μικροί και μεγάλοι, κατέκλυσαν τη Λεωφόρο Ικάρου και την Πλατεία Ελευθερίας για να παρακολουθήσουν από κοντά το μοναδικό αγωνιστικό θέαμα. Τα φωταγωγημένα Ενετικά Τείχη αποτέλεσαν το ιδανικό φόντο για τη διοργάνωση, αναδεικνύοντας την ιστορικότητα και την ομορφιά της πόλης.

Τον αγώνα παρακολούθησε από την πλατεία Ελευθερίας και ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, μαζί με τους Αντιδημάρχους Γιάννη Τσαπάκη και Γιάννα Καλονάκη, ενώ πριν την επίσημη εκκίνηση του αγώνα επιβιβάστηκε σε ειδικό όχημα, πραγματοποιώντας και ο ίδιος την διαδρομή μέσα στην πόλη με οδηγό το Ν. Βογιατζάκη, έπειτα από την προετοιμασία που είχε γίνει από τον πρόεδρο του Αθλητικού Ομίλου Κρήτης Γιάννη Ρουσάκη.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός απευθυνόμενος στους Ηρακλειώτες και επισκέπτες που κατέκλυσαν το κέντρο για να παρακολουθήσουν το θέαμα, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη φιλοξενία του θεσμού. Όπως υπογράμμισε, πρόκειται για τον τελευταίο αγώνα του πανελληνίου πρωταθλήματος με αυξημένο συντελεστή βαρύτητας, γεγονός που προσέλκυσε πολυάριθμες και σημαντικές συμμετοχές τόσο από την υπόλοιπη Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. «Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να προβάλλουμε την πόλη μας», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αισθητική αναβάθμιση του αστικού τοπίου.

Επίσης στάθηκε ιδιαίτερα στον ειδικό φωτισμό των Ενετικών Τειχών για τον οποίο φρόντισε ο Δήμος Ηρακλείου και αναδείχθηκε μέσα από τον αγώνα αποκαλύπτοντας πως στόχος της δημοτικής αρχής είναι αυτός ο φωτισμός να γίνει σύντομα μόνιμος. «Θέλουμε αυτές τις ομορφιές της πόλης μας να τις απολαμβάνουμε εμείς, αλλά και να τις δείχνουμε σε όλο τον κόσμο», πρόσθεσε. Κλείνοντας το χαιρετισμό του, ευχήθηκε σε όλους τους παρευρισκόμενους να απολαύσουν το μοναδικό θέαμα της νυχτερινής διαδρομής, υπενθυμίζοντας ότι η αγωνιστική δράση κορυφώνεται και ολοκληρώνεται σήμερα Κυριακή με τις καθιερωμένες, απαιτητικές ειδικές διαδρομές στην κρητική ύπαιθρο.

Ο Δήμος Ηρακλείου λειτούργησε ως συνδιοργανωτής των αγώνων στην πόλη του Ηρακλείου, συμβάλλοντας στις απαιτητικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και την ασφάλεια που απαιτούσε η μετατροπή της διαδρομή στο κέντρο της πόλης σε αγωνιστική πίστα, ενώ ιδιαίτερη συνδρομή είχαν επίσης η Περιφέρεια Κρήτης, η Τροχαία Ηρακλείου, η Δημοτική Αστυνομία, η Πυροσβεστική, το ΕΚΑΒ, ο Ερυθρός Σταυρός και όλοι οι συντελεστές που κατάφεραν με τον καλύτερο τρόπο να ολοκληρωθεί ο αγώνας με επιτυχία και ασφάλεια για όλους.

Από τον Δήμο Ηρακλείου