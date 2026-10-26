Ο Σύλλογος Φίλων του Νοσοκομείου Ιεράπετρας φιλοξενήθηκε και κατάθεσε τις θέσεις του στη συνεδρίαση του Ιατρικού Συλλόγου Λασιθίου που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου.

Τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου, με ενδιαφέρον άκουσαν τις αγωνίες των κατοίκων της Νοτιοανατολικής Κρήτης σχετικά με το Νοσοκομείο Ιεράπετρας, όπως αυτές αναλύθηκαν λεπτομερώς από τον πρόεδρο του ΣΦΝΙ κ. Ανδρέα Μαμαντόπουλο. Εξηγήθηκε με σαφήνεια η λαμπρή πορεία του Νοσοκομείου κατά το παρελθόν, οι διακρίσεις που και σήμερα επιτεύχθηκαν και η δυστυχώς μεθοδευμένη προσπάθεια υποβάθμισης του τα τελευταία χρόνια. Τονίστηκε η μεγαλειώδης προσπάθεια του προσωπικού, που παρά τις τεράστιες ελλείψεις, εξακολουθεί με αυτοθυσία να προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες, όπως και η δυνατότητα να καλύψει πλήρως τις υγειονομικές ανάγκες της ευρύτερης περιοχής με προϋπόθεση την στελέχωση του. Τούτο θα εξασφάλιζε αφενός την ασφάλεια της υγείας των ασθενών και ταυτόχρονα θα επανακτούσε τη δυνατότητα πολύτιμης συμβολής στην οικονομία του τόπου. Τονίστηκε επίσης η μεγάλη σημασία της διατήρησης του πληθυσμού στην περιφέρεια και η σημασία του Νοσοκομείο προς τον σκοπό αυτό. Ταυτόχρονα εκφράστηκε το παράπονο για θέσεις που εκφράστηκαν από πρόσωπα και εκπροσώπους στον περιοχή του Αγίου Νικολάου κατά του Νοσοκομείου μας, που στερούνται λογικής βάσης και αποτελούν δείγμα αχρείαστου τοπικισμού.

Προς την γραμματεία του Ιατρικού Συλλόγου κατατέθηκε το ομόφωνο ψήφισμα του Δήμου Ιεράπετρας, όπως και οι θέσεις συλλογικοτήτων με τις οποίες ο Σύλλογος μας είχε επαφές αμέσως μετά την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, όπου όλοι συνηγορούν στις κοινές θέσεις για στελέχωση και το αυτοδιοίκητο του Νοσοκομείου Ιεράπετρας. Κατατέθηκαν επίσης και άλλα έγγραφα όπως π.χ. η επιστολή μας προς τους νέους Διοικητές και η επιστολή μας προς τα κόμματα της Ελληνικής Βουλής. Πέρα από το εθιμοτυπικό της συνεδρίασης, που τηρήθηκε αυστηρά, πρέπει να τονίσουμε το ωραίο κλίμα της συνάντησης και τα αισθήματα συναδελφικότητας με τους γιατρούς με τους οποίους μας συνδέει μακροχρόνια φιλία και κοινοί αγώνες για την υγεία των κατοίκων του Νομού μας. Εμείς ευχαριστούμε και αναμένουμε τη θέση του Ιατρικού Συλλόγου σχετικά με τα αιτήματα μας για ένα καλά στελεχωμένο και αυτοδιοίκητο Νοσοκομείο Ιεράπετρας.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Φίλων του Νοσοκομείου Ιεράπετρας

Ο Πρόεδρος

Δρ Ανδρέας Μαμαντόπουλος Η γραμματέας Χρύσα Σταυρακάκη