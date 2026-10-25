Συνεχίστηκε με την 5η αγωνιστική το πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας της ΕΠΣ Λασιθίου, με τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Νίκη Σητείας-ΑΣΙ 10-1

ΑΟ Βραχασίου-Αναγέννηση 1-0

Κόρφος Ελούντας-ΑΟ Κριτσάς 3-0

ΟΦΙ-Ίτανος Παλαικάστρου 10-0

ΑΟΑΝ Β-ΑΟΣΚ 3-0 α.α.

Η βαθμολογία

1. ΟΦΙ 5-0-0 (31-1) 15

2. ΑΟ Βραχασίου 5-0-0 (26-0) 15

3. Νίκη Σητείας 4-1-0 (17-3) 13

4. Αναγέννηση 3-1-1 (11-3) 10

5. Κόρφος Ελούντας 2-0-3 (7-13) 6

6. ΑΟ Κριτσάς 2-0-3 (9-10) 6

7. Ίτανος Παλαικάστρου (3-25) 1-0-4 3

8. ΑΟΑΝ Β 1-0-4 (5-10) 3

9. ΑΣΙ 1-0-4 (4-32) 3

10. ΑΟΣΚ 0-0-4 (0-12) 0

Η επόμενη 6η αγωνιστική