Συνεχίστηκε με την 5η αγωνιστική το πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας της ΕΠΣ Λασιθίου, με τα ακόλουθα αποτελέσματα:
- Νίκη Σητείας-ΑΣΙ 10-1
- ΑΟ Βραχασίου-Αναγέννηση 1-0
- Κόρφος Ελούντας-ΑΟ Κριτσάς 3-0
- ΟΦΙ-Ίτανος Παλαικάστρου 10-0
- ΑΟΑΝ Β-ΑΟΣΚ 3-0 α.α.
Η βαθμολογία
1. ΟΦΙ 5-0-0 (31-1) 15
2. ΑΟ Βραχασίου 5-0-0 (26-0) 15
3. Νίκη Σητείας 4-1-0 (17-3) 13
4. Αναγέννηση 3-1-1 (11-3) 10
5. Κόρφος Ελούντας 2-0-3 (7-13) 6
6. ΑΟ Κριτσάς 2-0-3 (9-10) 6
7. Ίτανος Παλαικάστρου (3-25) 1-0-4 3
8. ΑΟΑΝ Β 1-0-4 (5-10) 3
9. ΑΣΙ 1-0-4 (4-32) 3
10. ΑΟΣΚ 0-0-4 (0-12) 0
Η επόμενη 6η αγωνιστική
- Ίτανος Παλαικάστρου-ΑΟΑΝ Β΄
- Αναγέννηση-ΟΦΙ
- ΑΣΙ-Κόρφος Ελούντας
- ΑΟ Βραχασίου-Νίκη Σητείας
- ΑΟ Κριτσάς-ΑΟΣΚ 3-0 α.α.