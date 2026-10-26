Η «Μέρα Αθλητισμού» διεξήχθη στο σχολείο μας στις 8 Οκτωβρίου 2026. Στον αύλειο χώρο και στο γηπεδάκι του Καβουσίου οι μαθητές συμμετείχαν σε ποικιλία αθλημάτων, γνωρίζοντας καλά ότι «νους υγιής εν σώματι υγιεί…». Εν συνεχεία, τα παιδιά παρακολούθησαν μία πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση από την εκπρόσωπο του Ερυθρού Σταυρού κ. Μαρία Μαρκάκη.

Ενημερώθηκαν για τις ’’ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ’’ που μπορούν να προσφέρουν στους συνανθρώπους τους σε μία στιγμή που θα χρειαστεί κι ώσπου να φτάσει η ιατρική βοήθεια. Επίσης, γνώρισαν τον ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ και τη χρήση του (σε περίπτωση καρδιακής ανακοπής).

Με τεράστια προσοχή συμμετείχαν στην επίδειξη ΚΑΡΠΑ (Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση), που συνιστά σωτήρια τεχνική παροχής Πρώτων Βοηθειών. Η δράση ήταν βιωματική και οι μικροί μαθητές ανέλαβαν ενεργό ρόλο σε αυτήν.

Έτσι, εφοδιάστηκαν με χρήσιμες γνώσεις, που παρουσιάστηκαν με τέτοιο τρόπο, ώστε να μείνουν στη μνήμη τους και να ανασυρθούν σε περίπτωση ανάγκης.

Ευχαριστούμε, θερμά, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και τη Μαρία Μαρκάκη που τόσο όμορφα μετέδωσε αυτές τις «Γνώσεις Ζωής»!…

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ