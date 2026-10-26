Ο παγκόσμιος Νίκος Καζαντζάκης με το έργο, τα βιβλία του συνεχώς εμπνέει και ενώνει κόσμους και λαούς ενώ σύντομα έρχεται ακόμα πιο κοντά “αγκαλιάζοντας” όλους ψηφιακά και κυρίως τις νέες γενιές ενισχύοντας ταυτόχρονα την πολιτιστική ταυτότητα της Κρήτης! Αυτό επισημάνθηκε μεταξύ άλλων στο διεθνές συνέδριο «Ευρωπαϊκοί Δρόμοι του Νίκου Καζαντζάκη: από το Ηράκλειο του χθες στην Ευρώπη του σήμερα και του αύριο», που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο Ηράκλειο από την διεθνή εταιρεία Φίλων Ν. Καζαντζάκη με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης. Μάλιστα το Ηράκλειο βρέθηκε για τέσσερις ημέρες στο επίκεντρο του διεθνούς πολιτιστικού και επιστημονικού ενδιαφέροντος και η διοργάνωση είχε ενταχθεί στην προσπάθεια αναγνώρισης των Ευρωπαϊκών Δρόμων του Νίκου Καζαντζάκη ως Πολιτιστικής Διαδρομής του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ειδικότερα στο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Ηρακλείου έγιναν 64 εισηγήσεις και συμμετείχαν με φυσικοί παρουσία εκπρόσωποι από 20 χώρες, όπως και θεσμικοί εκπρόσωποι, πανεπιστημιακοί, συγγραφείς, μεταφραστές, ομιλητές-εισηγητές και πολίτες.

Παράλληλα στην διαδιαδυκτιακή σύνδεση-κάλυψη του συνεδρίου υπήρξαν πολλαπλάσιες συμμετοχές εκπροσώπων, ενώ συνολικά το συνέδριο παρακολούθησαν περισσότερα από 2.000 άτομα από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλωσορίζοντας τους συνέδρους αναφέρθηκαν στην σημαντικότητα του σπουδαίου έργου του Ν. Καζαντζάκη και στην ανάδειξη του, η Κατερίνα Ζωγραφιστού Πρόεδρος της διεθνούς εταιρείας Φίλων Ν. Καζαντζάκη, η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Γεωργία Μηλάκη, η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη, οι υπηρεσιακοί εκπρόσωποι του Υπουργείου Πολιτισμού Μαριάνθη Αναστασιάδου, Φώτης Βλάχος, Σπύρος Τσιρίγκας, ο Γιώργος Στασινάκης εμβληματικός ιδρυτής και επίτιμος Πρόεδρος της διεθνούς εταιρείας Φίλων Ν. Καζαντζάκη, ο Ανδρέας Μεταξάς Πρόεδρος του συλλόγου φίλων του Μουσείου Ν. Καζαντζάκη, ενώ διαδικτυακά χαιρετισμό απηύθυνε από το Λουξεμβούργο ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Πολιτιστικών διαδρομών Ρουίς Γκόμες.

Επίσης ερευνητές και επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό αναφέρθηκαν στην ευρωπαϊκή διάσταση της σκέψης και του έργου του Κρητικού συγγραφέα, αναδεικνύοντας τη σχέση του με σύγχρονα ζητήματα πολιτισμού, ταυτότητας και κοινωνίας. Μάλιστα ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σύνδεση της διοργάνωσης με την πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκοί Δρόμοι του Νίκου Καζαντζάκη», η οποία βρίσκεται στη διαδικασία προετοιμασίας για την ένταξή της στο πρόγραμμα Πολιτιστικών Διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η συγκεκριμένη προσπάθεια, όπως αναφέρθηκε, στοχεύει στο να αναδείξει τη διεθνή παρουσία και την πολιτιστική παρακαταθήκη του Νίκου Καζαντζάκη, συνδέοντας την Κρήτη με άλλες ευρωπαϊκές περιοχές μέσα από τη λογοτεχνία, την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά. Επίσης επισημάνθηκε, πως η ανάπτυξη μιας τέτοιας διαδρομής μπορεί να δημιουργήσει νέες δυνατότητες για τον πολιτιστικό τουρισμό, την τοπική παράδοση, τον διατροφικό πολιτισμό-γαστρονομία, ενισχύοντας τη σύνδεση του Ηρακλείου, της Κρήτης γενικότερα με το διεθνές κοινό που ενδιαφέρεται για το έργο του συγγραφέα. Οι διαδρομές του Ν. Καζαντζάκη που έχουν την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Γεωργία Μηλάκη μιλώντας στο συνέδριο για την πορεία προς την πιστοποίηση των Ευρωπαϊκών Δρόμων του Νίκου Καζαντζάκη και της Πολιτιστικής Διαδρομής της Ελιάς από το Συμβούλιο της Ευρώπης, υπογράμμισε ότι, η Κρήτη διεκδικεί ενεργό ρόλο στον ευρωπαϊκό πολιτιστικό διάλογο, με τη δική της ιστορία, σκέψη και δημιουργία. Μάλιστα η κα Μηλάκη έθεσε ως προτεραιότητα οι διεθνείς συνεργασίες να αποκτούν ουσιαστικό αντίκρισμα στις τοπικές κοινωνίες, ανοίγοντας δρόμους στην εκπαίδευση, στην έρευνα και στην τέχνη, και κατέληξε: «Η επιτυχία μας θα κριθεί από τις ευκαιρίες που δημιουργούμε για τους νέους και από το έργο που αφήνουμε στις επόμενες γενιές. Ο Καζαντζάκης έδειξε πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η φωνή της Κρήτης. Δική μας ευθύνη είναι να δώσουμε σε αυτή τη δύναμη συνέχεια, δημιουργώντας νέες δυνατότητες για τον τόπο και τους ανθρώπους του», Επίσης στο επίκεντρο των συζητήσεων του συνεδρίου βρέθηκαν οι έννοιες όπως: η ελευθερία, η πολιτιστική ταυτότητα, η διαφορετικότητα, η βιωσιμότητα και η καινοτομία, μέσα από τη διαχρονική σημασία της σκέψης του Κρητικού δημιουργού. Σε δηλώσεις της αναφερόμενη στο επιτυχημένο συνέδριο η κα Ζωγραφιστού Πρόεδρος της Διεθνούς εταιρείας Φίλων Ν. Καζαντζάκη, είπε πως, το συνέδριο κατέδειξε την ευρύτητα του έργου του Ν. Καζαντζάκη και την σύνδεση του με την σύγχρονη Ευρώπη.

Ψηφιακή πλατφόρμα “μαγνήτης” από το ΙΤΕ για την νέα γενιά στους” δρόμους “του Ν. Καζαντζάκη.

Παράλληλα στα πολύ ενδιαφέροντα του συνεδρίου ήταν οι συγκλίνουσες, στοχευμένες επιστημονικές ανακοινώσεις στις νέες προσεγγίσεις του έργου του Καζαντζάκη, αξιοποιώντας σύγχρονα διεπιστημονικά εργαλεία. Μάλιστα ο Ερευνητής – ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και επικεφαλής του εργαστηρίου αλληλεπίδρασης ανθρώπου -υπολογιστή του ινστιτούτου πληροφορικής (ΙΤΕ )Κώστας Στεφανίδης, τόσο στο συνέδριο, όσο και σε επίσκεψη των συνέδρων στο Ινστιτούτο πληροφορικής έδωσε μαζί με τον συνεργάτη του, τον Αστέριο Λεωνίδη μια “πρώτη γεύση” για την καινοτόμο ψηφιακή πλατφόρμα που προετοιμάζεται και η οποία θα παρουσιάζει τις διαδρομές του Νίκου Καζαντζάκη στην Ευρώπη με καταγεγραμμένα αναλυτικά στοιχεία. Η υπό κατασκευή πλατφόρμα, όπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Στεφανίδης, θα αποτελέσει για όλους αλλά κυρίως για την νέα γενιά ένα νέο καινοτόμο δεδομένο στην ψηφιακή εποχή για το σπουδαίο έργο του Ν. Καζαντζάκη, την περαιτέρω ανάδειξη του αλλά και για το Ηράκλειο και ολόκληρη την Κρήτη. Επίσης κατά την επίσκεψη των Ελλήνων και ξένων συνέδρων στις εγκαταστάσεις του ΙΤΕ ο κ. Στεφανίδης και οι συνεργάτες του ξενάγησαν στο κτίριο διάχυτης νοημοσύνης τους επισκέπτες στα επιτεύγματα της σύγχρονης τεχνολογίας και ιδιαίτερα στα συστήματα-εφαρμογές της συνεργασίας της Περιφέρειας Κρήτης με το ΙΤΕ και τα οποία έχουν εγκατασταθεί για την προβολή του νησιού στα αεροδρόμια και τα λιμάνια της Κρήτης. Όλοι οι παραβρισκόμενοι σύνεδροι εντυπωσιάστηκαν για το έργο που γίνεται στο ΙΤΕ και ευχαρίστησαν για την ξενάγηση αλλά και την εγκάρδια φιλοξενία τον κ. Στεφανιδη, όπως και τους συνεργάτες του.

Επιμνημόσυνη δέηση και ποιήματα για τον Ν. Καζαντζάκη στον τάφο του στο Μαρτινέγκο

Επιμνημόσυνη δέηση από ιερείς εκπροσώπους της τοπικής Εκκλησίας τελέστηκε στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου, στον τάφο του παγκόσμιου Κρητικού συγγραφέα, στοχαστή Νίκου Καζαντζάκη. Οργανωτές, σύνεδροι Έλληνες και ξένοι ,φορείς και πολλοί άλλοι φίλοι του έργου του Καζαντζάκη ,συμμετείχαν στην επιμνημόσυνη δέηση. Επίσης στην επιμνημόσυνη δέηση συμμετείχαν και πολλοί επισκέπτες -τουρίστες, ενώ κατά την διάρκεια της τελετής δίπλα στο θυμίαμα επάνω στον τάφο υπήρχαν καλάθια με φρούτα της εποχής, τα οποία όπως αναφέρθηκε, αποτελούν κάθε φορά στο ετήσιο μνημόσυνο καθιερωμένο δώρο-αφιέρωμα της διεθνούς εταιρείας Φίλων Ν. Καζαντζάκη. Επίσης επιμνημόσυνη δέηση τελέστηκε και στο παρακείμενο μνημείο της Ελένης Καζαντζάκη, ενώ στην συνέχεια διαβάστηκε ποίημα του Ν. Καζαντζάκη από την Πρόεδρο Κατερίνα Ζωγραφιστού. Ποίημα δικό του αφιερωμένο στον Καζαντζάκη, απήγγειλε και ο παριστάμενος κ. Σκουραδάκης.

Το μνημόσυνο τελέστηκε λίγο πριν την λήξη του συνεδρίου, όπου όλοι οι σύνεδροι εκφραζόταν με εγκωμιαστικά σχόλια για την οργανωτική επιτυχία, για τον παγκόσμιο Ν. Καζαντζάκη που ενώνει, τα νέα δεδομένα που αφορούν τους δρόμους του Ν. Καζαντζάκη και βέβαια για την εγκάρδια υποδοχή και φιλοξενία των Κρητικών.

Το συνέδριο είχε την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης με διοργανωτές την Διεθνή εταιρεία Φίλων Ν. Καζαντζάκη, τους Ευρωπαϊκούς δρόμους του Ν. Καζαντζάκη, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, της Έδρας UNESCO στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μάνατζμεντ & Τεχνολογίες στην Πολιτιστική Κληρονομιά» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, του Δήμου Ηρακλείου και του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων.

Στην υλοποίησή του επίσης συνέβαλλαν συνέβαλαν το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη στη Μυρτιά Ηρακλείου, το Επιμελητήριο Ηρακλείου και το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).