Την προοπτική η Κρήτη να εξελιχθεί σε διεθνή τουριστικό κόμβο, αξιοποιώντας το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλλι και τη δυνατότητα υποδοχής απευθείας πτήσεων από μακρινές αγορές, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ινδία, ανέδειξε η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο Rethymno Tourism Summit 2026, στο Theartemis Palace Conference Center στο Ρέθυμνο.

Η υπουργός εκτίμησε ότι το νέο αεροδρόμιο θα δώσει μεγάλη αναπτυξιακή δυνατότητα σε ολόκληρη την Κρήτη, επισημαίνοντας ότι η εμβέλειά του εκτείνεται πέρα από τους προορισμούς που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από αυτό.

«Κάποια στιγμή η Κρήτη θα γίνει κόμβος», ανέφερε, τονίζοντας ότι χρειάζεται από τώρα να εξεταστούν οι συνεργασίες με άλλους προορισμούς. Συνέδεσε αυτή την προοπτική με τη σημασία του ΒΟΑΚ, υπογραμμίζοντας ότι οι νέες υποδομές πρέπει να βρουν το νησί προετοιμασμένο ως προς το τουριστικό προϊόν που θα προσφέρει.

Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της απόδοσης μέρους του τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση στην τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε οι προορισμοί να μπορούν να χρηματοδοτούν τις υποδομές και τη διαχείρισή τους.

«Το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση δεν μπορεί να μην έχει ανταποδοτικότητα στην τοπική κοινωνία», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι πρέπει, έστω εν μέρει, να εισπράττεται από την αυτοδιοίκηση.

Αναφερόμενη στο Ρέθυμνο, σημείωσε ότι έχει υπογραφεί συμφωνία με τον δήμο για τη δημιουργία Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, DMMO. Όπως εξήγησε, μέσα από τη συνεργασία πολιτείας, αυτοδιοίκησης και ιδιωτικού τομέα θα υπάρχει σχέδιο για τη διαχείριση και την προβολή του προορισμού, το οποίο χρειάζεται χρηματοδότηση.

Η ίδια υποστήριξε ότι τέτοιοι οργανισμοί δεν μπορούν να εξαρτώνται κάθε φορά από επιχορηγήσεις και συνέδεσε την απόδοση μέρους του τέλους με τη δυνατότητα εξασφάλισης πόρων από την ίδια την τουριστική κίνηση. Τόνισε, επίσης, ότι οι υποδομές γίνονται πρωτίστως για τους πολίτες και τους κατοίκους κάθε περιοχής.

Στο επίκεντρο της τοποθέτησής της βρέθηκε ο στόχος του τουρισμού δώδεκα μηνών. Η κ. Κεφαλογιάννη υποστήριξε ότι το Ρέθυμνο μπορεί να αποτελέσει πρότυπο εφαρμογής της στρατηγικής για ποιοτική, βιώσιμη, ανταγωνιστική και ανθεκτική τουριστική ανάπτυξη, αξιοποιώντας τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα.

Αναφέρθηκε στην τουριστική κίνηση που συνεχίζεται στα τέλη Οκτωβρίου, σημειώνοντας ότι η διεύρυνση της περιόδου είναι αποτέλεσμα στρατηγικής. Στο πλαίσιο αυτό, στάθηκε στις διεθνείς συνεργασίες του ΕΟΤ και στα προγράμματα συνδιαφήμισης με ταξιδιωτικούς οργανισμούς και αεροπορικές εταιρείες για την ενίσχυση των μηνών εκτός αιχμής.

Για την περαιτέρω επέκταση της δραστηριότητας, έδωσε έμφαση στον ορεινό τουρισμό και στην κρητική ενδοχώρα. Όπως επισήμανε, η Κρήτη συνδυάζει τις παραθαλάσσιες εμπειρίες με ορεινές περιοχές που μπορούν να στηρίξουν την προσέλκυση επισκεπτών και σε άλλες περιόδους του έτους.

Η υπουργός αναφέρθηκε στην καμπάνια για τον ορεινό τουρισμό και συνέδεσε την ανάπτυξή του με τη φροντίδα των χωριών και τη δημιουργία ευκαιριών για τους νέους να παραμένουν στον τόπο τους. Υπογράμμισε ότι απαιτούνται υποδομές, κίνητρα και συνεργασία μεταξύ υπουργείων, καθώς πολλά ζητήματα υπερβαίνουν τις αρμοδιότητες του υπουργείου Τουρισμού.

Παράλληλα, χαρακτήρισε τον συνεδριακό τουρισμό προτεραιότητα, επισημαίνοντας την ανάγκη επενδύσεων από τον ιδιωτικό τομέα. Με αναφορά και στον χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου, τόνισε τη σημασία τέτοιων πρωτοβουλιών, αλλά και της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων.

Για τη φετινή πορεία του ελληνικού τουρισμού, η κ. Κεφαλογιάννη εξέφρασε την εκτίμηση ότι το 2026 θα είναι ακόμη μία εξαιρετικά καλή χρονιά. Αναφέρθηκε στην αύξηση των αφίξεων κατά περίπου 10% στο πρώτο οκτάμηνο, διευκρινίζοντας ότι η συνολική αποτίμηση θα γίνει στο τέλος Δεκεμβρίου.

Όπως σημείωσε, ο πόλεμος στην ευρύτερη περιοχή προκάλεσε επιβράδυνση στις κρατήσεις, οδηγώντας το υπουργείο και τον ΕΟΤ σε στοχευμένες κινήσεις και συνεργασίες. Στάθηκε, επίσης, στη σημασία των ταξιδιωτικών εισπράξεων, χαρακτηρίζοντας τα 23,6 δισ. ευρώ του 2025 σημαντική ενίσχυση για την ελληνική οικονομία και τις τοπικές αγορές.

Απαντώντας για τις πιέσεις στους προορισμούς, υποστήριξε ότι εμφανίζονται σε συγκεκριμένες περιοχές και χρονικές περιόδους και απαιτούν αντίστοιχες παρεμβάσεις. Αναφέρθηκε στη Σαντορίνη, στους περιορισμούς των ημερήσιων αποβιβάσεων επιβατών κρουαζιέρας και στο τέλος κρουαζιέρας.

Για τη βραχυχρόνια μίσθωση, σημείωσε ότι από μια δυνατότητα συμπληρωματικού εισοδήματος για τους ιδιοκτήτες εξελίχθηκε σε ευρύτερη οικονομική δραστηριότητα, δημιουργώντας και κοινωνικές πιέσεις στη στέγαση. Αναφέρθηκε στον φορολογικό διαχωρισμό της επιχειρηματικής δραστηριότητας και στους περιορισμούς νέων εγγραφών σε κεντρικές περιοχές της Αθήνας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε, τέλος, στην τουριστική εκπαίδευση και στο ανθρώπινο δυναμικό. Μίλησε για την αξιοποίηση κτιρίων του υπουργείου Τουρισμού με άδεια ξενοδοχείου, ώστε να λειτουργήσουν ως ξενοδοχεία και εκπαιδευτήρια, δίνοντας στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε και σε ακίνητο στην Κοκκίνη Χάνι, ενώ υπενθύμισε τη νομοθετική δυνατότητα αξιοποίησης παλαιών ξενοδοχείων για τη στέγαση εργαζομένων. Όπως τόνισε, η επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα αποτελεί βασική προτεραιότητα για το μέλλον του τουρισμού.