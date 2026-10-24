Συνελήφθησαν χθες σε περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας τρεις ημεδαποί (δυο ανήλικοι και 45χρονη) κατηγορούμενοι για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, χθες το μεσημέρι ο ένας ανήλικος προμήθευσε μικροποσότητα κάνναβης τον έτερο ανήλικο και συνελήφθησαν. Ακολούθησε έρευνα στην οικία του πρώτου ανηλίκου και της 45χρονης κηδεμόνα του, κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ακόμα δύο συσκευασίες με μικροποσότητα κάνναβης και συνελήφθη η 45χρονη για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί Ναρκωτικών ουσιών και επιπλέον με ακόμα δυο ημεδαπούς κηδεμόνες για παραμέληση της εποπτείας των ανηλίκων.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας.