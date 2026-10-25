Η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού αποτελεί μια σημαντική υπενθύμιση της αξίας της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και της ενημέρωσης. Κάθε χρόνο, η ημέρα αυτή αναδεικνύει τη σημασία της τακτικής εξέτασης και του προληπτικού ελέγχου, καθώς η έγκαιρη ανίχνευση μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της νόσου.

Η ενημέρωση, η αλληλεγγύη και η πρόσβαση σε ποιοτική φροντίδα είναι καθοριστικής σημασίας.

Η πρόληψη σώζει ζωές.

Η φροντίδα του εαυτού μας δεν πρέπει να αναβάλλεται, ενώ η τακτική επικοινωνία με τον γιατρό και η τήρηση των συστάσεων για τον προληπτικό έλεγχο αποτελούν σημαντικά βήματα για την προστασία της υγείας μας.