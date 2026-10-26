Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας Εμμανουήλ Φραγκούλης είχε συνάντηση με την Βασιλική Μπαλιάκα εκπρόσωπο της εταιρείας «Μηχανική Περιβάλλοντος Α.Ε.», που θα υλοποιήσει το έργο προϋπολογισμού 1.074.329,71 €, «Ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικών γεωτρήσεων Δήμου Ιεράπετρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας – β’ κύκλο και χρηματοδοτείται από το ΤΠΑ Περιβάλλοντος & Ενέργειας -Περιβάλλοντος 2021-2025».

Στο πλαίσιο της σύμβασης προβλέπεται η ανόρυξη τριών (3) γεωτρήσεων στις Δημοτικές Κοινότητες: Αγίου Στεφάνου, Ορεινού και Μακρυλιάς, καθώς και η προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού τους.

Στην πράξη περιλαμβάνεται και η σύνδεση των γεωτρήσεων με τα δίκτυα ΟΚΩ (ΔΕΗ) καθώς και η κατασκευή του εξωτερικού δικτύου μεταφοράς νερού στις υφιστάμενες δεξαμενές ύδρευσης ώστε να είναι πλήρως λειτουργικές. Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει:

1. Την ανόρυξη αρχικά των ερευνητικών γεωτρήσεων και την αξιολόγηση της ποσότητας και της ποιότητας του νερού, την διεύρυνση και αξιοποίησή τους με σωλήνωση 2. Την εγκατάσταση αντλητικών συγκροτημάτων ισχύος ικανής να αντλήσει και να μεταφέρει το νερό 3. Την κατασκευή δικτύου αγωγών για μεταφορά του νερού από την θέση των γεωτρήσεων έως τις δεξαμενές των οικισμών που θα υδρεύσουν.