Ο Δήμος Αγίου Νικολάου προσκαλεί στην κοινή εθιμοτυπική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τη συμμετοχή διεθνών αντιπροσωπειών από αδελφοποιημένους Δήμους η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ (Γ΄ όροφος REX) ) μετά το πέρας της παρέλασης στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων της Εθνικής Επετείου.

Στη συνεδρίαση συμμετέχει αντιπροσωπεία του αδελφού Δήμου της Ρουμανικής πόλης Râmnicu Vâlcea, καθώς και εκπρόσωποι από τον Δήμο Λευκωσίας Κύπρου (εκπροσωπώντας τον τέως αδελφοποιημένο Δήμο Αγίου Δομετίου).