Υπόθεση στημένων αγώνων μπάσκετ: Προφυλακίστηκαν Λιόλιος και Μαυραγάνης – Συνεχίζονται σήμερα οι απολογίες

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο Βαγγέλης Λιόλιος και ο Γιώργος Μαυραγάνης για την υπόθεση των καταγγελλόμενων στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν ότι τα δύο, κατά τη δικογραφία, κεντρικά πρόσωπα της υπόθεσης χειραγώγησης 49 αγώνων μπάσκετ όλων των κατηγοριών, πρέπει να παραμείνουν προσωρινά κρατούμενοι.

Είναι η τρίτη προσωρινή κράτηση που υπογράφουν ανακριτής και εισαγγελέας για την υπόθεση, καθώς προηγήθηκε αυτή του πρώην διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου που απολογήθηκε πρώτος την Παρασκευή.

Οι δύο κατηγορούμενοι συνεργάτες, απολογούμενοι φέρεται να δήλωσαν ότι δεν αποδέχονται την κατηγορία που τους προσάπτεται για σειρά δωροδοκιών επί μία δεκαετία, με στόχο τη χειραγώγηση αποτελεσμάτων αγώνων μπάσκετ σε διάφορες διοργανώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο θεωρούμενος ως βασικός κατηγορούμενος, μέχρι σήμερα θεσμικός επικεφαλής του μπάσκετ, δήλωσε στον δικαστικό λειτουργό ότι βρίσκεται ενώπιον του γιατί «κάποιοι θέλουν να με απομακρύνουν από την ΕΟΚ».

Ο Ευάγγελος Λιόλιος φαίνεται να ανέπτυξε απολογούμενος τη θέση που εξέφρασε εξαρχής μέσω του συνηγόρου του, ισχυριζόμενος ότι η εμπλοκή του αφορά μία σκευωρία προσώπων με τα οποία βρίσκεται σε αντιδικία εδώ και μία τετραετία. Κατά τον κατηγορούμενο, κάποιοι μεθοδεύουν «με ψεύδη» την απομάκρυνση του από την προεδρία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

Ο κατηγορούμενος φέρεται επίσης να έθεσε υπόψη του ανακριτή την πλήρη οικονομική του κατάσταση. Έτσι προσκόμισε, σύμφωνα με πληροφορίες, τα αποτελέσματα από τέσσερις φορολογικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν την τελευταία δεκαετία στα στοιχεία του και κατά τον ίδιο δεν εντοπίζεται τίποτε: «δεν μου έγινε καμία παρατήρηση».

Κατά πληροφορίες ο κατηγορούμενος επικαλέστηκε και έλεγχο που έγινε, όπως υποστηρίζει, το 2025, για τα έτη 2019-2020. Όπως φέρεται να ισχυρίζεται ο κ. Λιόλιος, τότε ελέγχθηκαν η ατομική του περιουσία, η ομάδα του Προμηθέα, η επιχείρησή του καθώς και θυρίδες, αλλά και τραπεζικοί λογαριασμοί του εσωτερικού και του εξωτερικού. Σύμφωνα με τον κατηγορούμενο «δεν βρέθηκε κάτι μεμπτό».

Πλήρη άρνηση της κατηγορίας δήλωσε κατά την σύντομη απολογία του και ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας Γιώργος Μαυραγάνης, στενός συνεργάτης του Ευάγγελου Λιόλιου.

Σήμερα ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθούν η διεθνής διαιτητής Βάσω Τσαρούχα, ο ειδικός σύμβουλος διαιτησίας Ηλίας Κορομηλάς και ο πρώην διαιτητής και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας Τάσος Πηλοΐδης.

Την ίδια ημέρα έχει προγραμματιστεί και συνάντηση του υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, με μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ). Η συνάντηση ορίστηκε για τις 12:00, στο γραφείο του υπουργού, έπειτα από επικοινωνία του με τον αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας και πρόεδρο του ΕΣΑΚΕ, Μιχάλη Μελή.

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