Σ’ έναν ψηλό, μυστηριώδη πύργο ζει ο Μπαλωματούλης, ένα μικρό πλάσμα φτιαγμένο από διάφορα κομμάτια, δημιούργημα ενός παράξενου επιστήμονα. Κρυφά από τον έξω κόσμο, φροντίζει τους τερατόμορφους φίλους του. Όταν όμως ένα τσίρκο φτάνει στην πόλη αναζητώντας νέες ατραξιόν, ο Μπαλωματούλης ξεκινά μια περιπέτεια που θα τον οδηγήσει να ανακαλύψει πού πραγματικά ανήκει.

Κατάλληλο για άνω των 9 ετών