Με επίκεντρο την αυθεντική εμπειρία φιλοξενίας, την τουριστική ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, στο Τζερμιάδο, η 6η Παγκρήτια Ημερίδα «Κρητών Φιλοξενείν», με τη συμμετοχή σημαντικών εκπροσώπων του τουριστικού κλάδου, της επιχειρηματικής κοινότητας και της αυτοδιοίκησης.

Στόχος της διοργάνωσης ήταν η ανάδειξη της αυθεντικής κρητικής φιλοξενίας ως συγκριτικού πλεονεκτήματος για τον τουρισμό, καθώς και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, τοπικών παραγωγών και επαγγελματιών. Στο πλαίσιο των εργασιών, αναπτύχθηκε διάλογος για τη σύνδεση των τοπικών προϊόντων με την ξενοδοχειακή αγορά και τις δυνατότητες προμήθειας κρητικών προϊόντων από τους παραγωγούς της ενδοχώρας.

Στην ημερίδα συμμετείχαν αξιόλογοι ομιλητές είτε με χαιρετισμούς είτε με ομιλίες όπως η κ. Σπυριδάκη Κατερίνα βουλευτής ΠΑΣΟΚ, Δήμαρχος Σητειας κ. Ζερβάκης,οι Αντιπεριφερειάρχες κ. Βαμβουκάς και κ. Μπαλαντίνος. εκπρόσωποι της Ένωσης Ξενοδόχων Νομού Ηρακλείου, ο Πρόεδρος των Διευθυντών Ξενοδοχείων Κρήτης, οι Πρόεδροι των Διευθυντών Ξενοδοχείων Ελλάδας και Ευρώπης, ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Ανατολικής Κρήτης, ο διευθυντής του ξενοδοχείου HILTON, ο Γενικός Διευθυντής του Metaxa Hospitality Group.

Εκ μέρους του Δήμου οροπεδίου Λασιθίου χαιρετισμούς απηύθυναν ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου, Γιώργος Αθανασάκης, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, Μάνος Περισυνάκης.Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ακόμη οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, Αγγελα Χατζάκη και Βαγγέλης Σιγανός .

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις συνέπειες των καταστροφικών πλημμυρών που έπληξαν το Οροπέδιο Λασιθίου και στην ανάγκη στήριξης της τοπικής κοινωνίας. Για τον λόγο αυτό, τον λόγο έλαβαν επίσης ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου, Μανώλης Πατεράκης, και ο διευθυντής του Αγροτικού Συνεταιρισμού, Μανώλης Κρασανάκης, αναδεικνύοντας τις σοβαρές ζημιές στην αγροτική παραγωγή και την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης των παραγωγών.

Εκλεκτοί και καταξιωμένοι ομιλητες επίσης ήταν: Γιώργος Αγγελάκης, Χρήστος Φλώρος, Μιχάλης Βλαχάκης, Αντώνης Μαραγκάκης ,Εύα Μπορμπουδάκη, Κώστας Φάλαγγας, Νεκταρία Κοκκινάκη , .Δέσποινα Γριβάνη , Παναγιώτης Μαυράκης , Νία Φώη .