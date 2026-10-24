Η καρδιά του χορού χτυπά ξανά στον Άγιο Νικόλαο, το τριήμερο Παρασκευή 23 έως και την Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η πόλη μας φιλοξένησε μία σημαντική διεθνή διοργάνωση χορού, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ως προορισμού πολιτισμού και μεγάλων εκδηλώσεων. Υποδέχθηκε 179 νέους χορευτές από την Ελλάδα και την Κύπρο, για τα προκριματικά του Dance World Cup. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη και χρηματοδότηση του Δήμου Αγίου Νικολάου, σε συνεργασία με τη ΔΑΕΑΝ.

Λόγω των απρόβλεπτων καιρικών συνθηκών, αλλά και του μεγάλου αριθμού των χορευτών, οι διαγωνιστικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στον στεγασμένο χώρο στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Οι συμμετοχές διπλασιάστηκαν μέσα σε έναν χρόνο, φτάνοντας τους 179 χορευτές από Ελλάδα και Κύπρο, σε σύγκριση με τους 90 πέρυσι.

Το Dance World Cup είναι ο μεγαλύτερος διεθνής διαγωνισμός χορού στον κόσμο, συχνά αποκαλούμενος και «Ολυμπιακοί του Χορού», με τη συμμετοχή 70 χωρών.

Ενώπιον των τριών κριτών Sara Colomino Giminez, Mandy Chapman και Kike Granero οι χορευτές παρουσίασαν τις ικανότητές τους. Τον συντονισμό και τη σειρά της παρουσίασης έκανε η Jennifer Davidson. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να δοκιμαστούν σε πολλά είδη χορού, όπως κλασικό μπαλέτο, σύγχρονο χορό, μοντέρνο χορό, Jazz και Commercial Jazz, Lyrical, Hip-Hop και Street Dance, Tap Dance (κλακέτες), Acro Dance (ακροβατικός χορός), Εθνικοί και Παραδοσιακοί χοροί.

Την εκδήλωση τίμησε ο δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκη, η βουλευτής Λασιθίου κ. Κατερίνα Σπυριδάκη, ο πρόεδρος της ΔΑΕΑΝ κ. Γιώργος Αστρουλάκης.

ΛΕΩΝ.Κ.