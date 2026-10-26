Τρία παιχνίδια είχαν τα τμήματα του Άγιος Νικόλαος Europlan σε Ανδρών, Β΄ Παίδων και Α΄ Εφήβων των πρωταθλημάτων της ΕΚΑΣΚ, με μία νίκη και δύο ήττες.

Ανδρών: Άγιος Νικόλαος – ΓΣ Εργοτέλης 67-81

Ήττα στο κλειστό Αγίου Νικολάου, σε αγώνα της 2ης αγωνιστικής του 1ου ομίλου. Η ομάδα ξεκίνησε δυνατά με 22-12 στο πρώτο δεκάλεπτο και έφτασε στο ημίχρονο ισόπαλη, 37-37. Ο Εργοτέλης όμως πήρε προβάδισμα στην τρίτη περίοδο (19-13) και κέρδισε και την τέταρτη με 25-17, κλείνοντας το παιχνίδι.

Πρώτος σκόρερ ο Αλέξανδρος Τζιώρας με 20 πόντους (5/13 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 4/8 βολές) σε 36:47 συμμετοχής. Ακολούθησαν ο Εμμανουήλ Κριθινάκης με 13 πόντους (3/7 τρίποντα) και ο Μιχάλης Χριστοδουλάκης με 11 (4/4 βολές). Στο σκορ συμμετείχαν ακόμη ο Χρήστος Κωνσταντάρας με 8 πόντους, οι Νικόλαος Κουλεντάκης και Ιάσωνας Σκαλαίος με 4, ο Αλέξανδρος Φούντας με 3, ο Νικόλαος Κουτουλάκης και ο Βασίλειος Ιωάννου με 2.

Οι πολλες απουσιες δεν αφησαν τον Αγιο Νικόλαο να διεκδικήσει το αποτελεσμα εως τελους με τους δύο βασικούς που είναι εκτός λογω τραυματισμων, Χρήστος Γείτονας και Στέλιος Γκαμπέλης απο το προηγούμενο παιχνίδι με την ομάδα των Χανίων

Οι ατυχίες της ομάδας με τραυματισμούς συνεχίστηκαν και στον 2ο αγώνα της ομάδας με τον Αλέξανδρο Φούντα να τραυματίζεται στο πόδι και να βγαίνει εκτός αγώνα με φορείο ενώ η διοικηση της ομάδας τον συνόδευσε στο ΓΝΑΝ

Η ομάδα έβαλε 8/28 τρίποντα (29%) και 9/17 βολές (53%), στοιχεία που έβαλαν φρένο στην προσπάθεια για ανατροπή.

Περίοδοι: 22-12, 15-25, 13-19, 17-25

Β΄ Παίδων: ΟΑΣΗ Γούρνων – Άγιος Νικόλαος 29-78

Άνετη εκτός έδρας νίκη πέτυχαν τα παιδιά στο Φιλωνίδειο Κλειστό Γυμναστήριο, για την 3η αγωνιστική του Β΄ ομίλου. Οι Αγιονικολιώτες προηγήθηκαν από την πρώτη περίοδο και στο ημίχρονο το σκορ ήταν 32-11. Συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και έκλεισαν το ματς με 26-4 στην τελευταία περίοδο.

Περίοδοι: 5-10, 6-22, 14-20, 4-26

Α΄ Εφήβων: Άγιος Νικόλαος – ΑΟΝΑ Ηρόδοτος Εφήβων 56-76

Ήττα και για τους Εφήβους στο ΔΑΚ, για την 4η αγωνιστική. Έχασαν την πρώτη περίοδο (16-22), πήραν όμως τη δεύτερη και την τρίτη (14-11, 18-17) και πήγαν στην τελευταία περίοδο πίσω μόλις 48-50. Στην τελευταία περίοδο ο Ηρόδοτος έκανε 26-8 και πήρε τη νίκη.

Περίοδοι: 16-22, 14-11, 18-17, 8-26