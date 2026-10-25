Μια ξεχωριστή βιωματική εμπειρία είχαν την ευκαιρία να ζήσουν σήμερα μικροί και μεγάλοι στο λιμάνι της Σητεία, μέσα από τις δράσεις του προγράμματος «Γνώση – Πρόληψη – Ζωή», που στόχο έχει την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.