Μια ξεχωριστή βιωματική εμπειρία είχαν την ευκαιρία να ζήσουν σήμερα μικροί και μεγάλοι στο λιμάνι της Σητεία, μέσα από τις δράσεις του προγράμματος «Γνώση – Πρόληψη – Ζωή», που στόχο έχει την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.
Τους διοργανωτές υποδέχθηκε η Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Σητείας, Μαριάνα Ξενικάκη, η οποία δήλωσε ότι ο Δήμος στηρίζει τέτοιες πρωτοβουλίες και θα συνεχίσει να το κάνει, αναγνωρίζοντας τη σημασία της κυκλοφοριακής αγωγής και της πρόληψης για την ασφάλεια όλων.
Το πρόγραμμα «Γνώση – Πρόληψη – Ζωή» υλοποιείται με τη συνεισφορά της ΔΕΗ Α.Ε., στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «ΔΕΗ ενεργώ για την κοινωνία», ενισχύοντας την κυκλοφοριακή παιδεία και την καλλιέργεια υπεύθυνης οδικής συμπεριφοράς στις τοπικές κοινωνίες του Λασιθίου.
Από τον Δήμο Σητείας