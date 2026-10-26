Οι προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης της τουριστικής συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας στο επίκεντρο της 7ης Συνόδου της Μεικτής Επιτροπής Τουρισμού

Οι προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης της τουριστικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, με γνώμονα την ενίσχυση των τουριστικών ροών, τη στήριξη των τοπικών οικονομιών και τη διάχυση των ωφελειών του τουρισμού στις τοπικές κοινωνίες, συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο της 7ης Συνόδου της Μεικτής Επιτροπής Τουρισμού Ελλάδας-Τουρκίας.

Η Σύνοδος πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 23 Οκτωβρίου 2026, με επικεφαλής, από ελληνικής πλευράς, την υφυπουργό Τουρισμού, Άννα Καραμανλή, και, από τουρκικής πλευράς, τον υφυπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, Nadir Alpaslan.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν η βιώσιμη διαχείριση των τουριστικών προορισμών και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας του τουριστικού τομέα απέναντι σε κοινές προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, η ψηφιακή μετάβαση και η διαχείριση κρίσεων.

Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν, επίσης, απόψεις για την ανάπτυξη καινοτόμων τουριστικών προϊόντων, την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών, την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού και τα κίνητρα προώθησης επενδύσεων.

Επιπλέον, αντάλλαξαν τεχνογνωσία και απόψεις σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με έμφαση στις ειδικές μορφές τουρισμού, όπως ο αγροτουρισμός, ο ορεινός και ο γαστρονομικός τουρισμός, καθώς και στην τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ως βασικό παράγοντα για τη διαρκή αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών.

Κλείνοντας τις εργασίες της Μεικτής Επιτροπής, η κ. Καραμανλή ευχαρίστησε τον κ. Alpaslan και τα μέλη της τουρκικής αντιπροσωπείας για τη συνεργασία και την εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων στον τομέα του τουρισμού.

Στην ελληνική αντιπροσωπεία συμμετείχαν στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής και της Διεύθυνσης Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του υπουργείου Εξωτερικών, εκπρόσωποι του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, της Enterprise Greece, του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων-Marketing Greece και της Aegean Airlines. Στην τουρκική αντιπροσωπεία συμμετείχαν στελέχη του υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, της πρεσβείας της Τουρκίας στην Ελλάδα, της Ένωσης Ξενοδόχων Τουρκίας και της Turkish Airlines.

www.real.gr