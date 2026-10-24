Μία ημεδαπή, κατηγορούμενη για κατοχή και διάθεση προϊόντων κάνναβης, συνελήφθη στα Χανιά και από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν 6.426 γραμμάρια ξηρού ανθού κάνναβης, σχεδόν 147,5 γραμμάρια κατεργασμένη κάνναβη, 548 αυτοσχέδια τσιγάρα μείγματος καπνού με κάνναβη και ζυγαριά ακριβείας.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων και του ειδικού επιχειρησιακού σχεδιασμού για την πάταξη του φαινομένου της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και της παράνομης διάθεσης προϊόντων κάνναβης. Αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών, κατόπιν συνδυαστικής έρευνας και προανάκρισης και σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Πλατανιά Χανίων, διαπίστωσαν πως η 48χρονη, ως ιδιοκτήτρια ατομικής επιχείρησης εμπορίας προϊόντων κάνναβης, προέβαινε, καθ’ υπέρβαση της δηλωθείσας εμπορικής δραστηριότητάς της και κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας, στη διάθεση προς λιανική πώληση πληθώρας απαγορευμένων προϊόντων και παραγώγων κάνναβης, έναντι συγκεκριμένου χρηματικού αντιτίμου. Για αυτόν τον σκοπό διατηρούσε ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, μέσω της οποίας πραγματοποιούνταν οι παραγγελίες, ενώ η περαιτέρω διανομή τους γινόταν με τη χρήση γνωστών εταιρειών και πλατφορμών παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διανομής (online delivery).

Ειδικότερα, χθες το πρωί, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία της, κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 6.426 γραμμάρια φυτικά αποσπάσματα ξηρού ανθού κάνναβης, 548 αυτοσχέδια τσιγάρα μείγματος καπνού και κάνναβης, 37,5 γραμμάρια πάστα κατεργασμένης κάνναβης, 110 γραμμάρια κατεργασμένη κάνναβη και μία ζυγαριά ακριβείας. Επιπλέον βρέθηκε πληθώρα εμπορικών συσκευασιών (νάιλον συσκευασίες, πλαστικές κυλινδρικές συσκευασίες κ.λπ.) και σημάτων-επιγραφών (πλαστικές και χάρτινες) που έφεραν τα σήματα των προς διάθεση προϊόντων της συγκεκριμένης εταιρείας, καθώς και πλήρης εξοπλισμός ζύγισης και τυποποίησης αυτών. Η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Εν τω μεταξύ, χθες συνελήφθησαν στο Ηράκλειο τέσσερις ανήλικοι ημεδαποί, κατηγορούμενοι για πρόκληση σωματικών βλαβών και εξύβριση σε βάρος, επίσης, ανήλικης ημεδαπής. Οι τέσσερις ανήλικοι προκάλεσαν σωματικές βλάβες με τα χέρια στην ανήλικη και συνελήφθησαν. Επιπλέον, συνελήφθησαν ακόμη τέσσερις ημεδαποί κηδεμόνες των ανηλίκων, κατηγορούμενοι για παραμέληση της εποπτείας τους. Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Τέλος, χθες συνελήφθησαν σε περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας τρεις ημεδαποί, δύο ανήλικοι και μία 45χρονη, κατηγορούμενοι για παραβάσεις που αφορούν σε ναρκωτικές ουσίες.

Συγκεκριμένα, χθες το μεσημέρι ο ένας ανήλικος προμήθευσε μικροποσότητα κάνναβης τον έτερο ανήλικο και συνελήφθησαν. Ακολούθησε έρευνα στην οικία του πρώτου και της 45χρονης κηδεμόνα του, κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ακόμη δύο συσκευασίες με μικροποσότητα κάνναβης και συνελήφθη η 45χρονη για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και επιπλέον δύο ημεδαποί κηδεμόνες για παραμέληση της εποπτείας των ανηλίκων. Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας.