Ο «Δαίδαλος» δίνει φτερά στην οικονομία

Επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα θα ωφεληθούν από τις λειτουργίες του εθνικού υπερυπολογιστή. Η επένδυση των 58,9 εκατ. ευρώ, οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και η πρόσβαση των πρώτων χρηστών από τον Δεκέμβριο.

Της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΧΕΛΙΔΩΝΗ

Πρόσβαση σε υπολογιστική ισχύ που επιτρέπει την ανάπτυξη νέων προϊόντων, την επιτάχυνση της επιστημονικής έρευνας και τη δημιουργία ελληνικών εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης αποκτούν με τον «Δαίδαλο» επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα. Ο νέος εθνικός υπερυπολογιστής, που εγκαινιάστηκε πριν από λίγες ημέρες στο Λαύριο από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρη Παπαστεργίου, ενισχύει τις δυνατότητες της χώρας να αναπτύσσει τη δική της τεχνολογία και να μετατρέπει την ερευνητική γνώση σε προϊόντα και υπηρεσίες με αξία για την ελληνική οικονομία.

Στην πράξη, η πρόσβαση σε τέτοιους υπολογιστικούς πόρους μπορεί να περιορίσει τον χρόνο και το κόστος ανάπτυξης νέων προϊόντων και εφαρμογών. Για παράδειγμα, μια βιομηχανία μπορεί να ελέγχει ψηφιακά τον σχεδιασμό ενός προϊόντος πριν προχωρήσει στην κατασκευή του, μια νεοφυής επιχείρηση να εκπαιδεύει ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης για την ανάλυση ιατρικών εικόνων και ένα πανεπιστημιακό εργαστήριο να αναπτύσσει εφαρμογές για την ελληνική γλώσσα ή να εκτελεί σύνθετες προσομοιώσεις για την ενέργεια και το κλίμα. Πρόκειται για εργασίες στις οποίες η διαθέσιμη υπολογιστική ισχύς καθορίζει συχνά την κλίμακα και την ταχύτητα της έρευνας.

Οπως εξηγούν πηγές του αρμόδιου υπουργείου στη Realnews, ο «Δαίδαλος» δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε περισσότερα τέτοια έργα να υλοποιούνται εντός της χώρας, στηρίζοντας τη συνεργασία επιχειρήσεων και επιστημονικής κοινότητας. Παράλληλα, αποτελεί τον υπολογιστικό πυρήνα του ελληνικού εργοστασίου τεχνητής νοημοσύνης PHAROS, το οποίο συνδυάζει την ισχύ του με δεδομένα, εργαλεία και εξειδικευμένη υποστήριξη για την ανάπτυξη εφαρμογών. «Θέλουμε η χώρα μας να παράγει τεχνητή νοημοσύνη, να διαθέτει τις δικές της υποδομές και να αξιοποιεί τα δεδομένα της εδώ, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη», ανέφερε στην «R» ο Δ. Παπαστεργίου, εξηγώντας τη σημασία του έργου για το μέλλον της χώρας μας στον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης. Να σημειωθεί ότι η πρόσβαση των πρώτων χρηστών προβλέπεται να ξεκινήσει σταδιακά τον Δεκέμβριο, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων τεχνικών ρυθμίσεων.

Η επένδυση

Πίσω από τις νέες δυνατότητες βρίσκεται μια επένδυση 58,9 εκατ. ευρώ, που καλύπτει τόσο τον υπερυπολογιστή όσο και τις εγκαταστάσεις που τον φιλοξενούν στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου. Το έργο υλοποιήθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Ερευνας (ΕΔΥΤΕ), με χρηματοδότηση από το «Ελλάδα 2.0» και την ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση EuroHPC. Το μεγαλύτερο μέρος, ύψους 41 εκατ. ευρώ, αφορά τον υπολογιστικό εξοπλισμό, τα συστήματα αποθήκευσης, το λογισμικό και τις υπηρεσίες εκπαίδευσης που ανέλαβε η Hewlett Packard Enterprise. Ακόμα, 17,9 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκαν στη διαμόρφωση του κέντρου δεδομένων και των ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών από τη MainSys, μετατρέποντας τον παλαιό ηλεκτρικό σταθμό σε εγκατάσταση υψηλής τεχνολογίας.

Το επόμενο βήμα για τις επιχειρήσεις και τις ερευνητικές ομάδες είναι οι προσκλήσεις που θα καθορίσουν την πρόσβασή τους. Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν προτάσεις στην ΕΔΥΤΕ, στη EuroHPC ή στο PHAROS, ανάλογα με το αντικείμενο του έργου τους. Η αξιολόγηση θα λαμβάνει υπ’ όψιν την επιστημονική ή τεχνολογική αξία κάθε πρότασης, την υπολογιστική ισχύ που χρειάζεται και τους διαθέσιμους πόρους. Οι αναλυτικοί όροι και οι προθεσμίες θα ανακοινωθούν με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας, ανοίγοντας τη διαδικασία σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, βιομηχανίες και δημόσιους φορείς.

Παράλληλα, οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν τη σημασία της δυνατότητας επεξεργασίας και αποθήκευσης δεδομένων σε υποδομές εντός της χώρας, ενισχύοντας τον έλεγχο στη διαχείρισή τους και την τεχνολογική αυτονομία της Ελλάδας. Οπως σημειώνουν, ο «Δαίδαλος», που εγκαταστάθηκε σε ιστορικό κτίριο του 1880 στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, δημιουργεί τη δυνατότητα ώστε η επεξεργασία δεδομένων και η ανάπτυξη μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης να πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, σε ένα ασφαλές υπολογιστικό περιβάλλον. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι με τον «Δαίδαλο» η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις μόλις 14 χώρες παγκοσμίως που διαθέτουν υποδομή αντίστοιχης κλίμακας.

Από την έρευνα στην αγορά

Η σύνδεση της επιστημονικής έρευνας με την επιχειρηματική δραστηριότητα αποτελεί βασικό πεδίο αξιοποίησης του «Δαίδαλου». Μέσω του PHAROS, η πρόσβαση στον υπερυπολογιστή θα πλαισιώνεται από τεχνική υποστήριξη, εργαλεία και εκπαίδευση, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους πόρους του για την ανάπτυξη εφαρμογών. Οι τρεις τομείς προτεραιότητας είναι η υγεία, η γλώσσα και ο πολιτισμός, αλλά και η βιωσιμότητα.

Για μια μικρότερη εταιρεία, αυτή η υποστήριξη έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η αξιοποίηση προηγμένων υπολογιστικών συστημάτων απαιτεί εξειδικευμένη γνώση. Η συνεργασία με ερευνητικές ομάδες μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση τεχνικών προβλημάτων και στην εξέλιξη ενός πρωτοτύπου σε προϊόν κατάλληλο για την αγορά. Αντίστοιχα, τα πανεπιστημιακά εργαστήρια αποκτούν μεγαλύτερα περιθώρια συμμετοχής σε απαιτητικά ερευνητικά έργα και συνεργασίες με τη βιομηχανία.

Οι εφαρμογές στην ελληνική γλώσσα αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η δυνατότητα εκπαίδευσης και προσαρμογής γλωσσικών μοντέλων μπορεί να υποστηρίξει υπηρεσίες για επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς, αλλά και εργαλεία για την εκπαίδευση και την αξιοποίηση πολιτιστικού περιεχομένου. Παράλληλα, η ανάπτυξη τέτοιων έργων στην Ελλάδα δημιουργεί πεδίο εργασίας για εξειδικευμένους επιστήμονες, προγραμματιστές και μηχανικούς.

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