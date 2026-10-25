Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, Κυριακή ΣΤ´ Λουκά, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος χοροστάτησε στην ακολουθία του Όρθρου και στη συνέχεια ιερούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον Ιερό Ενοριακό Ναό Τιμίου Σταυρού Ενορίας Χανδρά Σητείας.

Κατά το κήρυγμά του ο Σεβ., αμέσως μετά το ιερό ευαγγέλιο, αναφέρθηκε στην ευαγγελική περικοπή της θεραπείας του δαιμονιζομένου των Γαδαρηνών, επισημαίνοντας τη ριζική μεταμόρφωση που επιφέρει η παρουσία του Χριστού στη ζωή του ανθρώπου. Τόνισε ότι ο άνθρωπος που απομακρύνεται από τον Θεό χάνει την εσωτερική του γαλήνη, εγκλωβίζεται στα πάθη, στις εξαρτήσεις και στον εγωισμό του και βιώνει την πνευματική μοναξιά και απομόνωση. Αντίθετα, όποιος συναντά τον Χριστό και ακολουθεί τις εντολές Του ελευθερώνεται από τα δεσμά των παθών, ανακτά την πνευματική του ισορροπία και βρίσκει την αληθινή ειρήνη και χαρά κοντά στον Θεό και τους συνανθρώπους του. Ιδιαίτερα υπογράμμισε ότι ο θεραπευμένος άνθρωπος των Γαδαρηνών έγινε ζωντανός μάρτυρας της θείας ευεργεσίας, διακηρύσσοντας όσα έκανε γι’ αυτόν ο Κύριος. Καταλήγοντας, κάλεσε τους πιστούς να αναγνωρίζουν με ευγνωμοσύνη τις αναρίθμητες ευεργεσίες και το έλεος του Θεού και να μαρτυρούν καθημερινά, όχι μόνο με τα λόγια αλλά κυρίως με το παράδειγμα της ζωής τους, την αγάπη και τη φιλανθρωπία Του.

Στο τέλος της Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας τέλεσε το τεσσαροκονθήμερο ιερό μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της μακαριστής Αικατερίνης Ανυψητάκη, συζύγου του επί μακρά σειρά ετών συνεργάτου και πολύτιμου βοηθού της Ενορίας Γεωργίου, ευχόμενος ο Κύριος της ζωής και του θανάτου να τον αναπαύει εν Χώρα Ζώντων μετά των Αγίων και των Δικαίων.

Πριν την Απόλυση ο Εφημέριος της Ενορίας Αιδεσιμολ. Οικονόμος Γεώργιος Μονιός ευχαρίστησε τον Σεβ. κ. Κύριλλο για την ευλογητή παρουσία του στην Ενορία, καθώς και για την πρόνοια και μέριμνα του στις ανακαινιστικές εργασίες του ιστορικού ενοριακού ναού, όπως και όλους τους δωρητές, ανωνύμους και επωνύμους, οι οποίοι συνδράμουν με τις χρηματικές δωρεές τους στην ολοκλήρωση των εργασιών.

Στην Αρχιερατική θεία Λειτουργία έλαβαν μέρος ο Πανοσιολ. Πρωτοσύγκελλος Αρχιμ. Αμβρόσιος Σκαρβέλης και ο Αιδεσιμολ. Οικονόμος Γεώργιος Μονιός, Εφημέριος της Ενορίας, ενώ εκκλησιάσθηκαν πολλοί ευσεβείς χριστιανοί, μεταξύ των οποίων ήταν ο Α´ Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και Βουλευτής Λασιθίου κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης, η Βουλευτής Λασιθίου κ. Κατερίνα Σπυριδάκη, ο Πρόεδρος της Τοπικής Δημοτικής Κοινότητας Χανδρά κ. Νικόλαος Δαμουλάκης και η Αντιδήμαρχος του Δήμου Σητείας κ. Μαριάννα Ξενικάκη.