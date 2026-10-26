Εντυπωσιακή και πέρα από κάθε αρχική πρόβλεψη αποδεικνύεται η συμμετοχή των τοπικών φορέων στην 1η Πρόσκληση του Τοπικού Προγράμματος ΤΑΠΤοΚ LEADER Νομού Λασιθίου, που αφορά την υλοποίηση πράξεων δημόσιου χαρακτήρα. Τα επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε η Αναπτυξιακή Λασιθίου αποτυπώνουν μια πρωτοφανή κινητικότητα, φέρνοντας παράλληλα στο προσκήνιο τόσο την ωριμότητα των φορέων όσο και τις αυξημένες ανάγκες των τοπικών κοινωνιών για στοχευμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβλήθηκαν συνολικά 37 προτάσεις από δυνητικούς δικαιούχους της περιοχής. Το οικονομικό μέγεθος των κατατεθειμένων σχεδίων καταδεικνύει την τεράστια ζήτηση που υπάρχει, καθώς η συνολική αιτούμενη δημόσια δαπάνη αγγίζει τα 7.306.111,68 ευρώ. Το ποσό αυτό υπερκαλύπτει συντριπτικά τον αρχικό διαθέσιμο προϋπολογισμό της πρόσκλησης, ο οποίος ανέρχεται σε 1.525.500,00 ευρώ. Η ζήτηση εκτοξεύτηκε στο 478,93% των διαθέσιμων πιστώσεων, υπερβαίνοντας κατά σχεδόν πέντε φορές την υφιστάμενη χρηματοδοτική δυνατότητα του μέτρου.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αναδεικνύει δύο κρίσιμες παραμέτρους. Από τη μία πλευρά, επιβεβαιώνει την ετοιμότητα των δήμων, των δημοτικών επιχειρήσεων και των δημόσιων οργανισμών του νομού να σχεδιάσουν, να ωριμάσουν και να υποβάλουν άρτιους φακέλους. Από την άλλη πλευρά, υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη εξεύρεσης επιπλέον πόρων, ανοίγοντας εκ των πραγμάτων το ζήτημα της διεκδίκησης υπερδέσμευσης κονδυλίων, ώστε να μην χαθούν ώριμα και χρήσιμα έργα που θα δώσουν πνοή στην τοπική οικονομία και κοινωνία.

Αναγκαία έργα

Οι πράξεις δημόσιου χαρακτήρα του προγράμματος LEADER αποτελούν ένα από τα πιο κρίσιμα αναπτυξιακά εργαλεία για το Λασίθι, καθώς εστιάζουν άμεσα στη βελτίωση της καθημερινότητας. Περιλαμβάνουν παρεμβάσεις αναβάθμισης υποδομών και κοινόχρηστων χώρων, αναπλάσεις οικισμών, εξοικονόμηση ενέργειας, ενίσχυση τοπικών δημόσιων υπηρεσιών, καθώς και δράσεις προστασίας και ανάδειξης του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της ενδοχώρας. Για πολλές κοινότητες, οι πόροι αυτοί αποτελούν τη βασική, αν όχι τη μοναδική, ευκαιρία υλοποίησης μικρών αλλά ουσιαστικών έργων τοπικής κλίμακας.

Διεκδίκηση πρόσθετων πόρων

Σχολιάζοντας την εξέλιξη, ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου και Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Λασιθίου, Γιάννης Ανδρουλάκης, δήλωσε:

«Η μαζική ανταπόκριση των τοπικών φορέων και το ποσοστό υπερκάλυψης που αγγίζει το 480% αποδεικνύουν στην πράξη ότι ο νομός μας διαθέτει σχέδιο, δυναμική και ώριμες πρωτοβουλίες. Το πρόγραμμα LEADER αποτελεί ουσιαστικό μοχλό προόδου για τον τόπο μας. Χρέος μας είναι να αξιολογήσουμε ταχύτατα τις προτάσεις και, ταυτόχρονα, να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα διεκδίκησης πρόσθετων πόρων, ώστε να χρηματοδοτηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα έργα δημόσιου χαρακτήρα που έχει ανάγκη το Λασίθι».

Γρήγορη ωρίμανση και μέγιστη απορρόφηση

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου εισέρχεται πλέον στο στάδιο του ελέγχου και της αξιολόγησης των φακέλων, βάσει των αυστηρών κριτηρίων επιλεξιμότητας και μοριοδότησης που ορίζει το θεσμικό πλαίσιο. Η διαδικασία αναμένεται απαιτητική λόγω του υψηλού ανταγωνισμού, ενώ παράλληλα διατηρείται ανοιχτή η επικοινωνία με τις αρμόδιες διαχειριστικές αρχές για την ενίσχυση του φακέλου χρηματοδότησης.

Το στοίχημα της επόμενης ημέρας είναι ξεκάθαρο: η διασφάλιση της μέγιστης δυνατής απορρόφησης, η ταχεία συμβασιοποίηση των έργων και η άμεση έναρξη των εργασιών, ώστε οι ευρωπαϊκοί και εθνικοί πόροι να μετατραπούν σε απτά αποτελέσματα που θα ενισχύσουν τη βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη σε κάθε γωνιά του νομού.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ