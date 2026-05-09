1973. Μέσα Ποτάμοι, 🎥 Βουβό φιλμ 8mm. Αρχείο Dr. Γ. Χατζηδάκη.

Βρισκόμαστε στο χωριό Μέσα Ποτάμοι, όπως αναγράφεται στην οδική ταμπέλα, σε υψόμετρο 892 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας. Η κάμερα μ’ ένα μικρό πανοραμικό μας αποκαλύπτει έναν μικρό οικισμό με παραδοσιακά σπίτια.

Στη συνέχεια βρισκόμαστε σ’ ένα σκιερό, από πανύψηλα δέντρα, πλάτωμα, που μοιάζει με την πλατεία του χωριού, καθώς υπάρχει εξοπλισμός καφενείου.

Ένας ιερέας περπατά κάτω απ’ τα αιωνόβια δέντρα. Πλάνα από το αυτοκίνητο του κινηματογραφιστή εν κινήσει.

Μπροστά από το όχημα ένας ηλικιωμένος άντρας καβάλα σ’ ένα γαϊδουράκι, κρατά τα σχοινιά κι ενός δεύτερου ζώου, φορτωμένα με μεγάλα κοφίνια μεταφοράς αγροτικών προϊόντων.

Ένας άλλος αναβάτης έρχεται από την αντίθετη κατεύθυνση καθοδηγώντας τις δυο-τρεις κατσίκες του.