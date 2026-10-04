Η 4η Οκτωβρίου, Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων, αποτελεί μια σημαντική υπενθύμιση της ευθύνης μας απέναντι σε κάθε μορφή ζωής που μοιράζεται μαζί μας τον πλανήτη.

Η ημέρα είναι αφιερωμένη στην προστασία και την ευζωία των ζώων και μας δίνει την ευκαιρία να αναλογιστούμε τη σχέση μας με τα ζώα συντροφιάς, τα ζώα της υπαίθρου, την άγρια ζωή και συνολικά τη βιοποικιλότητα.

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων συμπίπτει με έντονα καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη και στην περιοχή μας, γεγονός που αναδεικνύει για ακόμη μία φορά πόσο ευάλωτα μπορούν να γίνουν τα ζώα απέναντι σε ακραίες φυσικές συνθήκες.

Πλημμύρες, καταιγίδες, υψηλές θερμοκρασίες, πυρκαγιές και άλλα ακραία φαινόμενα μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο όχι μόνο τους ανθρώπους, αλλά και τα ζώα, ιδιαίτερα όσα είναι αδέσποτα, εγκαταλελειμμένα ή βρίσκονται εκτεθειμένα στην ύπαιθρο.

Σε τέτοιες συνθήκες, ακόμη και μια απλή πράξη φροντίδας — μια στεγνή και ασφαλής γωνιά, λίγο νερό και τροφή ή η έγκαιρη ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών — μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη.

Η προστασία των ζώων δεν είναι μόνο ζήτημα ευαισθησίας. Είναι στάση ευθύνης, σεβασμού και αλληλεγγύης.

Η 4η Οκτωβρίου μάς θυμίζει ότι ο σεβασμός προς τα ζώα είναι σεβασμός προς την ίδια τη ζωή και ότι μια κοινωνία που φροντίζει τα πιο ευάλωτα πλάσματά της είναι μια κοινωνία με περισσότερη ανθρωπιά και πολιτισμό.

Δήμος Αγίου Νικολάου