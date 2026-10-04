Συνεχίζονται οι ισχυρές βροχοπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας, όπου παρατηρείται εκ νέου συσσώρευση υδάτων και όγκος φερτών υλικών στο οδόστρωμα, κυρίως στις περιοχές Φέρμα και Κουτσουνάρι Ιεράπετρας.

Υπό αυτές τις συνθήκες, νωρίτερα το πρωί της Κυριακής 4-10-2026, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας.

Επίσης, σύμφωνα με την πυροσβεστική, λόγω της συσσώρευσης υδάτων, ζητήθηκε η παροχή βοήθειας για τη μεταφορά 47 ατόμων σε ασφαλές σημείο, από καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης και ξενοδοχεία στις περιοχές Φερμά και Κουτσουνάρι Ιεράπετρας.

Διευκρινίζεται ότι τα άτομα δεν κινδυνεύουν, ούτε αναφέρθηκε κάποιο πρόβλημα υγείας.

Στις επιχειρήσεις μεταφοράς, επιχειρούν δυνάμεις από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιεράπετρας, ομάδες ορμητικών νερών της 3ης και 6ης Ε.Μ.Α.Κ. καθώς και 2 ομάδες της 3ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), τα φαινόμενα γενικά στην Κρήτη αναμένονται να εξασθενήσουν από σήμερα, Κυριακή 04 Οκτωβρίου 2026.

Οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης παραμένουν ισχυρές, ενώ επίσης σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένουν όλοι οι συναρμόδιοι φορείς.