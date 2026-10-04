Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, αναμένεται να πραγματοποιηθεί επίσκεψη κυβερνητικού κλιμακίου στην Κρήτη, με επικεφαλής τον Υπουργό Υποδομών, Χρίστο Δήμα.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, θα πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρου Αρναουτάκη.

Στη σύσκεψη θα συμμετέχουν επίσης οι: Κώστας Κατσαφάδος, Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Ανδριανός, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πέτρος Καμπούρης, Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής.