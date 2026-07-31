Κινητοποίηση διαμαρτυρίας έχει προγραμματίσει ομάδα πολιτών του Αγίου Νικολάου να πραγματοποιήσει αύριο Σάββατο 1 Αυγούστου στις 9.30 το πρωί, έξω από το κτίριο της Τροχαίας Αγίου Νικολάου. Αιτία, όπως υποστηρίζουν, τα προβλήματα που δημιουργούν οι υφιστάμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου της περιοχής.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Πολιτών αφορμή αποτέλεσε πρόσφατο περιστατικό, όταν εργαζόμενος σε ξενοδοχειακή μονάδα της Ελούντας (Elounda Beach) τιμωρήθηκε, όπως ανέφεραν στο αρχικό κάλεσμά τους, με αφαίρεση της άδειας οδήγησης για τέσσερις μήνες και πρόστιμο 700 ευρώ, επειδή πάτησε τη διπλή διαχωριστική γραμμή κατά την έξοδό του από το ξενοδοχείο με κατεύθυνση προς τον Άγιο Νικόλαο.

Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι σε αρκετά σημεία του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου οι οδηγοί αναγκάζονται να πραγματοποιούν μεγάλες παρακάμψεις προκειμένου να κινηθούν νόμιμα, γεγονός που, όπως υπογραμμίζει, δημιουργεί ταλαιπωρία και οδηγεί πολλούς στην παραβίαση της διαγράμμισης. Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα αναφέρονται η έξοδος από το Elounda Beach, η περιοχή του Αλμυρού, το Βούλισμα, τα Lidl, το Μαρδάτι και το Καλό Χωριό.

Οι διοργανωτές τονίζουν ότι δεν ζητούν ανοχή στην παραβατικότητα, αλλά τον εκσυγχρονισμό των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με γνώμονα την οδική ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του οδικού δικτύου. Προτείνουν, μεταξύ άλλων, επανεξέταση των διαγραμμίσεων, νέα σήμανση, φωτεινή σηματοδότηση, όπου απαιτείται, καλύτερο φωτισμό και κατασκευή κυκλικών κόμβων σε επικίνδυνα σημεία.

Μετά την κινητοποίηση, η Συντονιστική Επιτροπή θα ζητήσει συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, στον οποίο θα καταθέσει ψήφισμα με αίτημα νέα κυκλοφοριακή μελέτη και άμεσα μέτρα στα επίμαχα σημεία. Αντίστοιχο αίτημα θα κατατεθεί και προς τον Δήμο Αγίου Νικολάου.

«Δεν ζητάμε ανομία»

Ο κ. Βασίλης Χατζηδάκης, μιλώντας στην ΑΝΑΤΟΛΗ εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής, ξεκαθαρίζει ότι η κινητοποίηση δεν στρέφεται κατά της εφαρμογής του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ούτε κατά των ελέγχων της Τροχαίας για ζητήματα οδικής ασφάλειας. «Δεν είμαστε υπέρ του να περνάμε κόκκινο φανάρι, να μην σταματάμε στις διαβάσεις πεζών, να υπερβαίνουμε τα όρια ταχύτητας ή να μη γίνονται έλεγχοι για αλκοτέστ και ναρκωτικά. Καμία σχέση με αυτά».

Όπως υποστηρίζει, στόχος της πρωτοβουλίας είναι να βρεθούν νόμιμες και ασφαλείς λύσεις ώστε οι πολίτες να μπορούν να μετακινούνται χωρίς να αναγκάζονται να διανύουν μεγάλες παρακάμψεις. «Δεν είναι δυνατόν να πρέπει να παρανομούμε, γιατί, αν δεν παρανομήσουμε, θα πρέπει να κάνουμε 15 ή 20 χιλιόμετρα για να πάμε στη δουλειά μας», σημειώνει.

Αλλά και επισημαίνει ότι η υπόθεση του εργαζομένου αποτέλεσε απλώς την αφορμή για να αναδειχθεί ένα ευρύτερο ζήτημα. Όπως και ότι υπάρχουν σημεία όπου οι οδηγοί οδηγούνται πρακτικά σε αδιέξοδο και στη συνέχεια τιμωρούνται με πρόστιμα και αφαίρεση διπλωμάτων.

Παράλληλα, αναφέρει ότι αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζουν εκατοντάδες κάτοικοι σε περιοχές όπως το Καλό Χωριό, η Ρούσσα Λίμνη και το Μαρδάτι, ενώ εκτιμά ότι η κατάσταση επηρεάζει και την εικόνα της περιοχής προς τους επισκέπτες.

Ο κ. Χατζηδάκης θεωρεί ότι υπάρχουν σύγχρονες τεχνικές λύσεις, όπως η δημιουργία κυκλικών κόμβων, η τοποθέτηση φωτεινής σηματοδότησης, η βελτίωση της σήμανσης και του φωτισμού. Όπως επισημαίνει, όπου υπάρχουν ασφαλείς εναλλακτικές λύσεις, όσοι επιλέγουν να παρανομούν «καλά θα κάνουν να γράφονται». «Πρώτα όμως πρέπει να δώσεις στον πολίτη τη νόμιμη εναλλακτική», τονίζει. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι «και ο Δήμος Αγίου Νικολάου θα πρέπει, από τη στιγμή που εισπράττει μέρος των εσόδων από τα πρόστιμα του ΚΟΚ, να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στην αντιμετώπιση του ζητήματος, ασκώντας μεγαλύτερη πίεση για τη βελτίωση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων».

Καταλήγοντας επαναλαμβάνει ότι «σκοπός της κινητοποίησης δεν είναι να αμφισβητηθεί η ανάγκη εφαρμογής του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, αλλά να αναδειχθεί η ανάγκη εκσυγχρονισμού των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ώστε οι οδηγοί να μπορούν πρώτα να κινούνται νόμιμα και με ασφάλεια και στη συνέχεια να εφαρμόζεται αυστηρά ο νόμος».

Η θέση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου

Διαφορετική εικόνα για το περιστατικό που αποτέλεσε την αφορμή της κινητοποίησης δίνει, μιλώντας στην ΑΝΑΤΟΛΗ, υψηλόβαθμος Αξιωματικός της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου.

Όπως επισημαίνει, η Αστυνομία δεν έχει αρμοδιότητα για τη χάραξη των διαγραμμίσεων ή τη διαμόρφωση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, καθώς αυτές ανήκουν στις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

Για το συγκεκριμένο περιστατικό κάνει λόγο για «πλήρη διαστρέβλωση της πραγματικότητας». Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι αστυνομικοί ενημέρωσαν προληπτικά τον οδηγό όταν αντιλήφθηκαν ότι επρόκειτο να πραγματοποιήσει παράνομη αναστροφή ή να παραβιάσει τη διπλή διαχωριστική γραμμή· τον ενημέρωσαν ότι αυτό απαγορεύεται και του υπέδειξαν να συνεχίσει προς την Ελούντα, χωρίς τότε να του βεβαιωθεί καμία παράβαση.

Όπως αναφέρει, ο οδηγός συμμορφώθηκε, όμως αργότερα επέστρεψε προς τον Άγιο Νικόλαο και πραγματοποίησε αντικανονικό προσπέρασμα, κινούμενος με υπερβολική ταχύτητα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και μη φορώντας τη ζώνη ασφαλείας. Για αυτήν την παράβαση τον σταμάτησαν και τον ήλεγξαν οι αστυνομικοί και του επιβλήθηκαν το πρόστιμο και οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.

Η Αστυνομία αναγνωρίζει ότι σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου υπάρχουν δυσκολίες και ότι οι οδηγοί αναγκάζονται να πραγματοποιούν μεγάλες παρακάμψεις, ωστόσο υπογραμμίζει ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος δεν μπορεί να γίνει με ανοχή στις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ο Αξιωματικός της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου επισημαίνει ότι η ύπαρξη της διπλής συνεχούς διαχωριστικής γραμμής στο συγκεκριμένο σημείο της Ελούντας δεν είναι τυχαία, καθώς εκεί έχουν σημειωθεί κατά το παρελθόν σοβαρά τροχαία ατυχήματα που συνδέονται με παράνομες αναστροφές και αντικανονικούς ελιγμούς. Αναφέρει, μάλιστα, ότι χαρακτηριστικό παράδειγμα της επικινδυνότητας του συγκεκριμένου σημείου αποτελεί το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε πρόσφατα, όταν οδηγός ταξί επιχείρησε παράνομη αναστροφή και συγκρούστηκε με διερχόμενο δίκυκλο, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του δικυκλιστή, ο οποίος, όπως επισημαίνει, παρουσίασε ακατάσχετη αιμορραγία και χρειάστηκε η εφαρμογή τουρνικέ.

Παράλληλα, δηλώνει ότι κατανοεί τις διαμαρτυρίες των κατοίκων και συμφωνεί πως απαιτείται νέα κυκλοφοριακή μελέτη από την Περιφέρεια Κρήτης, με τεχνικές παρεμβάσεις, όπως κυκλικοί κόμβοι ή άλλα έργα που θα διευκολύνουν την ασφαλή μετακίνηση των οδηγών.

Ξεκαθαρίζει, ωστόσο, ότι η υλοποίηση τέτοιων έργων αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της Περιφέρειας, ενώ η Τροχαία είναι υποχρεωμένη να εφαρμόζει τον νόμο όπως ισχύει.

Τέλος, σημειώνει ότι όποιος πολίτης θεωρεί πως αδικήθηκε κατά τη βεβαίωση μιας τροχονομικής παράβασης, έχει τη δυνατότητα, σύμφωνα και με τη Νομοθεσία, να υποβάλει ένσταση και να ζητήσει την εξέταση της υπόθεσής του σε δεύτερο βαθμό από τη διοίκηση των κατά τόπους τμημάτων Τροχαίας.

ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ