Στις 30 Οκτωβρίου έχει προσκληθεί από το Δήμο Αγίου Νικολάου ο εργολάβος προκειμένου να υπογράψει τη σύμβαση για την ανάληψη εκτέλεσης των προγραμματισμένων εργασιών στην Ακτή Στυλ. Κουνδούρου, που θα επιτρέψουν με την ολοκλήρωσή τους, την επιστροφή του παραλιακού δρόμου στη διπλής κατεύθυνσης κυκλοφορία των οχημάτων.

Όπως είπε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης, η δημοτική αρχή προχωρεί στο σχέδιο επαναφοράς του παραλιακού δρόμου στη διπλή κυκλοφορία, όπως έχει δεσμευτεί.

Εργασίες συντήρησης

Επισημάναμε στο δήμαρχο την ανάγκη συντήρησης που χρειάζεται το παραλιακό μέτωπο, τόσο στην Ακτή Στυλ. Κουνδούρου όσο και στην Ακτή Θεμιστοκλέους. Οι στύλοι των φαναριών είναι σκουριασμένοι και αχρηστεμένοι και στέκουν εκεί χωρίς να φωτίζουν, ενώ σε μεγάλο μήκος τα μεταλλικά κάγκελα παρουσιάζουν προχωρημένη διάβρωση σε σημείο που θα είναι ετοιμόρροπα και επικίνδυνα για την ασφάλεια των περιπατητών που θα ακουμπήσουν για να στηριχθούν πάνω τους. Σε ορισμένα σημεία είναι τόσο επικίνδυνα, που έχουν τοποθετηθεί και κόκκινες ταινίες αποτρέποντας τους τουρίστες να πλησιάσουν! Τα πεζοδρόμια στα σημεία που είναι παχτωμένα τα κάγκελα έχουν φουσκώσει και σπάσει από την πίεση του σκουριασμένου μέταλλου.

Ο κ. Μενεγάκης αναγνώρισε την ύπαρξη των προβλημάτων αυτών, τα οποία όπως είπε οφείλονται στην έλλειψη επαρκούς συντήρησης την τελευταία 15ετία. Τα κάγκελα μπορεί να βάφονται κάθε σεζόν αλλά η αλμύρα και υγρασία στις οποίες είναι εκτεθειμένα προκαλούν σοβαρή φθορά.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο έχει λάβει από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επιχορήγηση περίπου 540.000 ευρώ και προγραμματίζει εργασίες στο «πακέτο» των σχετικών παρεμβάσεων και προμηθειών που έχει δρομολογήσει για αποκατάσταση των φθορών αυτών στο παραλιακό μέτωπο της πόλης και ασφάλειας στην χερσαία λιμενική ζώνη και στο λιμάνι. Στόχος, όπως είπε ο δήμαρχος, είναι οι εργασίες αυτές να εκτελεστούν μέχρι την επόμενη τουριστική σεζόν.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ