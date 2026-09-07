Αναστάτωση επικράτησε το πρωί στην Κρήτη, λόγω διακοπής ρεύματος σε διάφορα σημεία όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων του νησιού.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε περισσότερες από 25 κλήσεις για εγκλωβισμό ατόμων σε ασανσέρ. Σε κάποιες περιπτώσεις στήθηκαν επιχειρήσεις απεγκλωβισμού, ενώ σε κάποιες άλλες περιπτώσεις δεν χρειάστηκε παρέμβαση, αφού επανήλθε το ηλεκτρικό ρεύμα.

Η βλάβη αποδίδεται, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, σε σοβαρό πρόβλημα σε γραμμή υψηλής τάσης. Σχετίζεται με τη διασύνδεση της Κρήτης με το ηπειρωτικό ηλεκτρικό σύστημα και εντοπίζεται από την πλευρά της ηπειρωτικής χώρας. Μάλιστα, ενεργοποιήθηκε το παλαιό αυτόνομο σύστημα ηλεκτροδότησης της Κρήτης στις τοπικές μονάδες παραγωγής.