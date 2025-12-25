Μια εορταστική χριστουγεννιάτικη πεζοπορία πραγματοποίησε ο Ορειβατικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025 λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα στο παραμυθένιο αυτή την εποχή δάσος του Κρούστα.

Παρά τη βροχή που συνεχιζόταν ως τις πρώτες πρωινές ώρες μαζεύτηκε τελικά μια ομάδα είκοσι περίπου πεζοπόρων, που ήθελαν να ζήσουν την εμπειρία της πορείας μέσα στο δάσος. Κι ο καιρός μας αντάμειψε τελικά: ένας λαμπρός ήλιος φώτιζε τον δρόμο μας και το νοτισμένο έδαφος στραφτάλιζε κάτω απ’ τις ακτίνες που ξετρύπωναν ανάμεσα στα φυλλώματα των δέντρων. Το φρεσκοποτισμένο δάσος ανάδυε όλες τις μυρωδιές του και ήταν γεμάτο με εκπλήξεις της εποχής: μανιταράκια που ξεπηδούν εδώ κι εκεί, τα πρώτα άγρια χόρτα, καλίτσες και ραδίκια, μικρο-λουλουδάκια κρόκοι, κολχικά, βρύα και λειχήνες να έχουν καλύψει τα πάντα και όλες οι πιθανές αποχρώσεις του πράσινου, που μπορεί να φανταστεί κανείς! Ξέφωτα με θέα «κορνιζάρουν» τον κόλπο του Μεραμπέλλου γαλήνιο σήμερα και τη θάλασσα να έχει πήξει. Κάπου εκεί κάτω κι η πόλη του Αγίου Νικολάου πολύβουη, λόγω των εορτών. Όμως εδώ ψηλά το μόνο που διαταράσσει την ηρεμία είναι τα κουδουνίσματα των αιγοπροβάτων και που και που το βέλασμα από κανένα νεογέννητο αρνάκι που ψάχνει τη μαμά του.



Το μονοπάτι είναι πολύ καλά σηματοδοτημένο από τη ΔΑΕΑΝ και τον φίλο μας τον Γιώργο Ανδρουλάκη και «βαδίζει» σε παλιά περάσματα, καθώς το μέρος κατοικήθηκε συνεχώς από τη μινωική εποχή ως σχεδόν πρόσφατα. Μόνο η αδηφάγα καταναλωτική εποχή μας, που έστρεψε τους ανθρώπους στα παράλια και τα μεγάλα αστικά κέντρα το άφησε να ρημάξει. Ίχνη ανθρώπινα παντού: αλώνια, μαντριά, οικισμοί, αγροικίες, δεξαμενές κυκλικές, ίχνη οχύρωσης κα. Αφιερωμένο στην αρχαιολόγο Σαμπίνε Μπέκμαν που έζησε στην γύρω περιοχή, ανάσκαψε πολλά σημεία και συνέλαβε το σχέδιο αξιοποίησής του και προστατευμένο από τους εθελοντές του Κρούστα, ανθρώπους που αγαπάνε έμπρακτα τον τόπο τους, είναι το ιδανικό μέρος για οικογενειακές εξορμήσεις στη φύση! Εκτός από την ιστορική και πολιτιστική σημασία, το δάσος είναι από μόνο του κι ένα φυσικό κειμήλιο που αξίζει να διαφυλαχτεί: πεύκα, πρίνα, αζίλακες, κρητικοί ασφένδαμοι, κυπαρίσσια είναι κάποια από τα δέντρα που συναντά κανείς. Τα σημαντικά σημεία ονοματισμένα και με ενημερωτικές πινακίδες: «Τούρκισσες», όπου φτάνουν τα ΙΧ, το σημείο εκκίνησης, δίπλα στη μεγάλη δεξαμενή, «Φορτέτζα» λίγο παραπέρα, με ερείπια παλιάς οχύρωσης και φανταστική θέα. Πιο κάτω στρογγυλές δεξαμενές, μάλλον αποθήκες σιτηρών. «Στους ασφεντάμους» ολόκληρος οικισμός με τα βρύα να κάνουν κατάληψη, σαν την πάτινα του χρόνου, στα παλιά τα κτίσματα.

Μικρή η πορεία σήμερα, μόλις 6 χλμ, και γρήγορα την τελειώσαμε, για να μπορέσουμε κι εμείς να συμμετάσχουμε στις υπόλοιπες εορταστικές δραστηριότητες. Και με την ώρα, γιατί σύννεφα άρχισαν πάλι να μαζεύονται. Γεμάτοι ευγνωμοσύνη για την ομορφιά αυτή που άγγιξε όλες τις αισθήσεις και για την χαρούμενη παρέα, είπαμε και τα κάλαντα βάζοντας όλη μας τη δύναμη ξέροντας ότι εδώ ψηλά κανένας δεν θα μας κρίνει κι έπειτα χωρίσαμε δίνοντας ραντεβού για την επόμενη Κυριακή, γιατί η ζωή είναι μικρή κι η κάθε Κυριακή αξίζει ……

ΑΡΧΗΓΟΣ: Γιώργος Βαρδάκης – Γιάννης Πάγκαλος

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Γιάννης Πάγκαλος, Μαρία Μετζογιαννάκη