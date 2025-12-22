Στα πλαίσια του Εργαστηρίου Δεξιοτήτων της Α΄ Γυμνασίου και με θεματικό άξονα την Οδική Ασφάλεια, το σχολείο μας διοργάνωσε πρόσφατα μια ιδιαίτερα ουσιαστική και βιωματική εκπαιδευτική δράση στον χώρο του σχολείου. Στόχος της δράσης αυτής ήταν η καλλιέργεια κυκλοφοριακής αγωγής και η ανάπτυξη υπεύθυνης στάσης των μαθητών, τόσο ως πεζών και ποδηλατών όσο και ως μελλοντικών οδηγών.

Η δράση υλοποιήθηκε με τη σημαντική συμβολή του Ποδηλατικού Ομίλου Δρήρος της Νεάπολης και του προπονητή της ομάδας κ. Ταμπακάκη Νικόλαου, σε συνεργασία με τον κ. Στεφανάκη Αντώνιο, επαγγελματία εκπαιδευτή οδήγησης. Οι δύο τους μοιράστηκαν με τους μαθητές πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες από τον χώρο της οδικής ασφάλειας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν με βιωματικό τρόπο για τους βασικούς κανόνες κυκλοφορίας, τη σωστή συμπεριφορά στον δρόμο, τη σημασία της χρήσης προστατευτικού εξοπλισμού (όπως το κράνος), αλλά και για την καλλιέργεια σεβασμού και υπευθυνότητας απέναντι στους άλλους χρήστες του οδικού δικτύου. Μέσα από παραδείγματα της καθημερινής ζωής και πρακτικές δραστηριότητες, η θεωρία συνδέθηκε άμεσα με την πράξη.

Η ενεργή συμμετοχή των μαθητών, το έντονο ενδιαφέρον τους και οι εύστοχες ερωτήσεις που διατυπώθηκαν ανέδειξαν τη σημασία τέτοιων δράσεων στη σχολική κοινότητα. Η οδική ασφάλεια δεν αποτελεί μόνο γνώση, αλλά στάση ζωής, η οποία καλλιεργείται από μικρή ηλικία και ενισχύει την κοινωνική υπευθυνότητα και τον σεβασμό προς τον συνάνθρωπο.

Το σχολείο μας ευχαριστεί θερμά όλους τους συντελεστές της δράσης για τη συνεργασία και την πολύτιμη συμβολή τους και δεσμεύεται να συνεχίσει την υλοποίηση παρόμοιων πρωτοβουλιών που προάγουν τη βιωματική μάθηση και την ενεργό συμμετοχή των μαθητών σε ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής, διαμορφώνοντας στάσεις και αξίες που θα τους συνοδεύουν εκτός σχολείου. Αξίζουν συγχαρητήρια στην υπεύθυνη εκπαιδευτικό κ. Τζώρτζη Αθηνά, η οποία είχε όλο τον συντονισμό και την προετοιμασία της παραπάνω δράσης αναδεικνύοντας εκτός των άλλων, τη σημασία της συνεργασίας σχολείου και τοπικής κοινωνίας.

Με εκτίμηση

Ο Διευθυντής

Κοκκίνης Κωνσταντίνος